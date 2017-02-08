Молодая женщина получила перелом позвоночника в аварии в Тюмени

Два человека получили травмы двух дорожных авариях, произошедших в Тюмени 7 февраля.

Около 16 часов 30 минут на ул. Широтной у дома №165, корпус 2, водитель автомобиля "Сузуки Витара", выезжая задним ходом с парковки, не пропустила "Тойоту Камри". В результате, казалось бы, не столь существенного столкновения, 33-летняя водитель "Тойоты" получила серьезную травму – компрессионный перелом шейного отдела позвоночника.

В 23 часа на Заречном проезде столкнулись "Лада" 14 модели и "Рено Логан". По предварительным данным, водитель "Лады" выехал с прилегающей территории, не пропустив "Рено".

В результате столкновения травму головы получил 33-летний пассажир "четырнадцатой", который находился на заднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.