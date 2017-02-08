В Ялуторовском районе началось строительство завода по переработке сапропеля

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К монтажным работам приступили строители на участке по добычи сапропеля на озере Непряк-2 в Ялуторовском районе. Завезено оборудование. Здесь планируют построить завод по добыче и переработке сапропеля, производству готовых кормов и их составляющих для животных.

Проект реализует ООО "Тюменьнедропользование". Объем инвестиций составляет более 90 млн рублей. Здесь будет создано 30 рабочих мест.

Работа ведется при поддержке областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Уже получена лицензия, проведены лабораторные исследования, разработаны технические условия на изготовление кормового сапропеля.

Изготовлена пробная партия целевого продукта, есть сертификат качества и декларация о соответствии. Приобретено оборудование и проведены устные переговоры по сбыту продукции, также ведутся работы по организации добычи сапропеля на озере Непряк-2. Предоставлено разрешение на использование земельного участка и утверждена его схема.

С АО "Тюменьэнерго" заключен договор о технологическом присоединении к электрическим сетям, выполнено строительство линии электроснабжения и подключение электричества к участку добычи сапропеля.

В Тюменском районе также планируется построить цех по переработке сапропеля и производству удобрений. В него будет вложено более 100 млн рублей.