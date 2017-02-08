Житель Тюмени совращал школьниц через Интернет

prokazan.ru

Личность подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних установили следователи управления Следственного комитета России по Тюменской области совместно с оперативными сотрудниками отдела "К" регионального управления МВД.

По версии следствия, 31-летний житель Тюменской области знакомился в социальной сети "ВКонтакте" с девочками 13-15 лет. Для удовлетворения своей половой потребности высылал свои фотографии эротического характера с предложением о вступлении в интимную связь. Кроме того, подозреваемый предлагал изготовить и направить девочкам свои фото в обнаженном виде.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие устанавливает причастность обвиняемого к совершению других преступлений в отношении несовершеннолетних, выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление напоминает родителям о необходимой бдительности. Нужно предостеречь своих детей не заходить на незнакомые сайты в Интернете, не отвечать на предложения о знакомстве от незнакомых людей в социальных сетях. Научить ребенка если кто-то через сайты пытается назойливо искать дружбу, напрашивается в гости или приглашает встретиться, рассказать об этом родителям или другим взрослым, кому ребенок доверяет, не уходить далеко от дома, а если это произойдет, дать знать, где и с кем он находится в этом месте, перезванивать, если его местоположение изменится; обходить незнакомые компании и пьяных людей; избегать безлюдных мест, подвалов, чердаков, заброшенных домов и помещений; не соглашаться, если незнакомый человек приглашает ребенка к себе домой или иное место, чтобы послушать музыку, сфотографироваться, подарить что-то, посмотреть кино, животных или просит пройти куда-либо, чтобы помочь что-нибудь сделать; категорически отказываться попробовать курительные смеси, алкоголь, наркотики; что-либо нюхать, пить, жевать. Если не получается просто отказаться, то сослаться на якобы имеющееся заболевание, при котором указанные действия могут привести к необратимым последствиям.

В следственном управлении по Тюменской области действует круглосуточная телефонная линия "Ребенок в опасности". Позвонив по номеру 8-800-100-09-60, либо 123 (круглосуточно) ребенок может рассказать о своих проблемах в семье или в учебном заведении.

Работает круглосуточная телефонная линия: 8(3452)62-15-87, обращаться на которую могут как взрослые, так и дети. Родителям, педагогам, социальным работникам необходимо доводить до сведения детей о существующих в регионе анонимных, доверительных ресурсах.