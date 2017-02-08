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Сергей Корепанов: для пропагандистской работы будем привлекать актив "Единой России"

10:27 08 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов вошел в состав комиссии МКС "Единой России" по партийному строительству, агитационно-пропагандистской работе и информационному сопровождению деятельности региональных отделений.

Такое решение принято на заседании Межрегионального координационного совета партии по Свердловской, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Полномочия данного органа существенно расширены и имеют большое значение для работы партийных отделений в регионах, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Сергей Корепанов подчеркнул, что первое, что намерен сделать, работая в составе комиссии, - направить руководителю комиссии, председателю Заксобрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной предложения в план работы этой структуры.

"Мы со всеми членами комиссии договорились, что сделаем это до конца месяца. Планирую, что в моих предложениях найдут отражение агитационно-пропагандистские мероприятия с привлечением актива партии, разработка рекомендаций по совершенствованию работы партийных печатных изданий, сайтов региональных  отделений партии", - пояснил Сергей Корепанов.

Спикер регионального парламента планирует принять участие в разработке критериев оценки эффективности работы пресс-секретарей фракций "Единая Россия" заксобраний и представительных органов административных центров субъектов, а также в анализе информационного освещения деятельности депутатов, членов фракции "Единая Россия" на сайте регионального отделения партии.

Соб. инф.

Теги: облдума , Единая Россия , Сергей Корепанов

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