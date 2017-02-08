up

8.02.2017 среда

EUR 63.2362

USD 59.1933

В Тюмени -28..-30 С 4 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские автоинспекторы помогли вытащить фуру из кювета

11:23 08 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГИБДД Тюменской области

Денис Яшнурзин поблагодарил автоинспекторов за спасение его большегруза, который вынесло в кювет через встречную полосу на федеральной автодороге Екатеринбург - Тюмень.

Инспекторы вместе с рабочими дорожных служб пытались помочь водителю, но обычные грузовики не могли вытащить груженую фуру, нужна была специальная техника, сообщает полк ДПС ГИБДД Тюменской области.

Чтобы вытащить большегруз из кювета, автоинспекторы задействовали эвакуатор-тягач. Для бесперебойной работы тягача инспекторы вручную регулировали движение на трассе Екатеринбург – Тюмень, после чего сопроводили тягач с фурой до ближайшего автосервиса.

Водитель направил благодарственное письмо на имя начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Алтынова в адрес инспекторов полка ДПС ГИБДД капитана полиции Марата Афлетунова, капитана полиции Каната Алимова, капитана полиции Дмитрия Шахова.  

Соб. инф.

Теги: перевозка грузов , благодарность , дорожная авария , Юрий Алтынов , Екатеринбург - Тюмень

Последние новости

12:07 Родители малышей и школьников в Тюмени могут сообщить о незаконном сборе денег
11:56 В Ялуторовском районе началось строительство завода по переработке сапропеля
11:45 Владимир Якушев: тюменский регион богат талантливыми учеными
11:34 Юные дзюдоисты Тюмени борются за медали федерации
11:23 Тюменские автоинспекторы помогли вытащить фуру из кювета
11:12 Лучшие учителя Тюмени проведут открытые уроки
11:01 Морозы оставили дома начальные классы второй смены в Тюмени
10:49 Тюменских спасателей напрямую подчинят Красноярску до мая
10:38 Изменятся схемы движения на улицах Первомайской и Камышинской
10:27 Сергей Корепанов: для пропагандистской работы будем привлекать актив "Единой России"
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: тюменский регион богат талантливыми учеными

Губернатор встретился с учредителями фонда "Оказания содействия религиозным организациям мусульман"

В Тюменской области готовят кадры для предприятий региона

Политика

Сергей Корепанов: для пропагандистской работы будем привлекать актив "Единой России"

Координационный совет "Единой России" помогает партии укрепляться в регионах, считает Ольга Швецова

Тюменские депутаты займутся пропагандой безопасного отдыха на воде

Экономика

В Ялуторовском районе началось строительство завода по переработке сапропеля

Завод по производству пряников, печенья и бисквитов откроют в Ишиме в феврале

Тюменские предприниматели готовы использовать гибкие методы управления

Общество

Родители малышей и школьников в Тюмени могут сообщить о незаконном сборе денег

Тюменские автоинспекторы помогли вытащить фуру из кювета

Лучшие учителя Тюмени проведут открытые уроки

Спорт

Юные дзюдоисты Тюмени борются за медали федерации

Тюменские ориентировщики выступят на пермской лыжне

Тюменские школьники отправятся на финал в Екатеринбург

Происшествия

Житель Тюмени совращал школьниц через Интернет

Молодая женщина получила перелом позвоночника в аварии в Тюмени

Житель Ямала приставал к несовершеннолетним

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+