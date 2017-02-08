Тюменские автоинспекторы помогли вытащить фуру из кювета

Фото ГИБДД Тюменской области

Денис Яшнурзин поблагодарил автоинспекторов за спасение его большегруза, который вынесло в кювет через встречную полосу на федеральной автодороге Екатеринбург - Тюмень.

Инспекторы вместе с рабочими дорожных служб пытались помочь водителю, но обычные грузовики не могли вытащить груженую фуру, нужна была специальная техника, сообщает полк ДПС ГИБДД Тюменской области.

Чтобы вытащить большегруз из кювета, автоинспекторы задействовали эвакуатор-тягач. Для бесперебойной работы тягача инспекторы вручную регулировали движение на трассе Екатеринбург – Тюмень, после чего сопроводили тягач с фурой до ближайшего автосервиса.

Водитель направил благодарственное письмо на имя начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Алтынова в адрес инспекторов полка ДПС ГИБДД капитана полиции Марата Афлетунова, капитана полиции Каната Алимова, капитана полиции Дмитрия Шахова.

Соб. инф.