Одиннадцать пунктов весового контроля откроют на Ямале

yamal.org

Стационарный пункт весового контроля открылся на ледовой переправе в Лабытнанги. Он обеспечит контроль нагрузок на дорожное полотно и поможет увеличить срок его службы. Всего на Ямале планируют открыть еще 11 таких пунктов, пишет "Север-Пресс"

Весовое оборудование вмонтировали в дорогу на полосе подхода к переправе Лабытнанги - Салехард. Вокруг устройства установили барьерное ограждение, здесь же смонтировали камеры видеонаблюдения - таким образом фиксируют все транспортные средства, проезжающие по выделенной полосе. В окружном департаменте уже имеется информация о машинах, проехавших с превышением веса.

Весовой контроль на окружных автотрассах ведут постоянно в основном с помощью мобильных пунктов. Стационарные весы помимо Лабытнанги установили лишь на границе округа с Югрой - на Карамовском посту. В 2015 году там запустили новое автоматическое весовое оборудование, не имеющее аналогов в Тюменской области. Систему весового контроля разработали российские инженеры специально для Крайнего Севера.