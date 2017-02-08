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Владимир Якушев: тюменский регион богат талантливыми учеными

11:45 08 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы Медицинского города "ВКонтакте"

Развитие научного и интеллектуального потенциала было и остается ключевой задачей, от решения которой во многом зависит укрепление экономики не только Тюменской области, но и всей страны.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя ученых, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов с Днем российской науки.

По словам губернатор, создание условий для рождения и реализации прорывных идей и смелых проектов повышает конкурентоспособность и авторитет России. Тюменский регион всегда был богат талантливыми учеными и исследователями, изобретателями и инженерами, которые сделали очень многое для отечественной науки. В области действуют мощные научные центры, академические и отраслевые НИИ, сильна и вузовская наука, привлекающая в свои ряды все больше молодых, инициативных и креативных людей.

"Уверен, движение вперед невозможно без прочной научной основы, фундаментальных разработок и технологий, а значит, без ваших знаний и опыта. Желаю всем вам здоровья, счастья, новых открытий и достижений!", - сказал Владимир Якушев.

Теги: Владимир Якушев , День российской науки

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