Тюменцы обсуждают инициативу по ограничению Интернета в мобильных телефонах для школьников

Фото пресс-службы тюменского регионального отделения ОНФ

Обсудить инициативу запрета для младших школьников выхода в Интернет через сотовые телефоны предложил горожанам Нначальник МВД Тюмени Петр Вагин. Тема вызвала горячую дискуссию в социальных сетях, причем мнение тюменцев колеблется от однозначной поддержки задумки до полного ее отрицания. Впрочем, для конструктивных предложений тоже нашлось место.

Большая часть пользователей полагает, что инициатива достойна обсуждения и необходимость контролировать пребывание детей в Интернете действительно есть. Тюменцы отметили: современные школьники нередко отвлекаются от занятий на серфинг во Всемирной паутине, реже общаются со сверстниками в реальном мире, проводят все меньше времени за активным отдыхом. Некоторые родители добавили, что и сами задумывались об ограничении пребывания своих детей в социальных сетях. Вспомнили участники дискуссии и печально известные группы смерти. По мнению некоторых комментаторов, использование сотовых телефонов без возможности выхода в Сеть может снизить количество преступлений в отношении подростков.

Однако основная загвоздка в воплощении инициативы в жизнь - это кто именно должен заниматься контролем, каким образом контролировать, кто будет нести ответственность за неисполнение запрета – мнения тюменцев разделились.

Часть горожан полагает, что подобные мероприятия – вовсе не дело правоохранительных органов и позволять или нет своему чаду пользоваться телефоном с доступом в Интернет должны исключительно родители. К тому же инициатива никак не регламентирует пребывание школьников в Сети после уроков, а сам факт запрета может вызвать у подростка протестное желание обойти его всем на зло.

Также пользователи пишут, что наказывать родителей в данном случае не выход, но при этом согласны на организацию мероприятий с участием представителей полиции, на которых сотрудники правопорядка рассказывали бы детям об опасностях, связанных с пребыванием в Интернете и социальных сетях в целом. Некоторые участники дискуссии предполагают, что альтернативу пребыванию молодых тюменцев в Интернете должна создавать сама школа: обеспечением безопасности ребенка, вовлекая в учебный процесс, пропагандируя активный отдых.

"Есть доля справедливого и в этом предложении, и в его отрицании. Дело в том, что наши общеобразовательные школы не способны обеспечить стопроцентную занятость и безопасность детей, чтобы родители могли не истерить по поводу отсутствия связи с ними через месенджеры. Это я к тому, что отрицание инициативы связано с недоверием к школе. И это не совсем уж и беспочвенно", - считает Мария Самаркина.

В то же время некоторые пользователи справедливо отмечают, что профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних с учетом негативный для детей контента является прямой обязанностью полиции и прокуратуры. Нужно лишь ответственно и тщательно проработать механизмы воплощения задумки в жизнь.

Инициаторы подобного запрета предлагают действовать системно: во-первых, усложнить процедуру регистрации в социальных сетях для подростков; во-вторых, внедрить привязку аккаунтов школьников к родителям и усилить родительский контроль в целом; в-третьих, создать общую базу аккаунтов, публичных страниц, групп, которые несут угрозу, чтобы родители могли оперативно заметить потенциальную угрозу. Также необходимо ужесточить наказания за распространение суицидальных тем, порнороликов, а на базе школ проводить для родителей обучение по установке фильтров от вредоносных сайтов и групп. Кроме того, важно проводить реабилитацию для детей, подвергшихся гипнозу и воздействию нейролингвистического программирования. И, наконец, открыть большее разнообразных бесплатных секций для детей, создать реальную альтернативу пребыванию ребенка в Интернете.

Предложения тюменцев также весьма разнообразны: от сдачи телефона на время урока или в школе вообще до внедрения сложной системы выхода в Сеть.

"Считаю, что при входе в школу телефоны нужно сдавать, после - возвращать. Уже не секрет, что он мешает учебе. Есть хорошая программа - Eset Parental Control. Пользуемся, избегаем игр во время уроков. А вот если б все договорились, что дети должны сдать телефон, мы бы точно согласились", - подтверждает Андрей Козлов.

"Самая адекватная идея – это создание в школе ограничителей доступа в Интернет. Поставить централизованный wi-fi, у каждого ребtнка - свой логин и пароль для подключения в Интернет, привязанный к номеру телефона (чтобы пароли не передавали друг другу). В зависимости от возраста блокируются те или иные сайты, остаётся доступ только в образовательные какие-то порталы, оставить доступ WhatsApp и Viber . Таким образом, никто не запрещает ребtнку сидеть в Bнтернете и пользоваться ресурсами в образовательных целях, но все остальное - долой. Глушилка должна блокировать сеть 2G-4G, чтобы возможность выйти в Bнтернет была только через этот wi-fi. Если у каждого ребёнка будет свой пароль и логин, то это автоматически создаtт возможность контролировать системе и видеть в моменте те сайты и те ресурсы, которыми пользуtтся ребtнок. Это позволит нивелировать систему и проводить профилактические беседы с ребёнком дома", - рассуждает Арсень Габдульманов.

Дискуссия продолжается уже несколько дней, что свидетельствует не только о резонансном характере предложения начальника МВД Тюмени, но и об актуальности проблемы. Остаётся надеяться, что совместными усилиями правоохранителей, работников учебных заведений, экспертов и родителей удастся выработать оптимальное решение.

"Проблему правоохранители подняли важную: и с точки зрения безопасности детей в социальных сетях, и профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних, и с точки зрения погружения детей в учебный процесс, и включения их в активную социальную жизнь без отвлекающих факторов. Выдвигаемые инициативы поддерживаю полностью и считаю своевременными и правильными. Но нужно прорабатывать конкретные механизмы их реализации в тесном контакте с родителями и школами. Предложений от родителей поступает множество, необходимо всё это систематизировать и работать дальше", - прокомментировал сопредседатель Тюменского регионального отделения ОНФ Александр Пересторонин.