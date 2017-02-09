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Тюменцы окажутся в атмосфере пушкинских балов

08:03 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Танцевальный вечер, посвященный творчеству Пушкина, и патриотический вечер состоятся в Тюмени 9 февраля. Также горожане познакомятся с биографией Чапаева и с основными правилами этикета в Интернете.

Для учащихся средних классов школы №37 (ул. Холодильная, 78) в 10 часов начнется исторический час "Легендарный Чапаев", посвященный 130-летию со дня рождения Василия Чапаева.

Познавательное мероприятие для клуба "Гармония" начнется в 11 часов в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3). Необычные рецепты, удивительные кулинарные традиции разных стран, легенды и занимательные исторические факты – все это ждет участников часа.

Цель беседы "Правила интернет-этикета" в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3): познакомить детей с правилами сетевого этикета, расширить представления о современном этикете, сформировать представления о техноэтикете, формировать основы коммуникативной грамотности, чувства ответственности за свое поведение и показать навыки правильного общения. Начало в 13 часов 20 минут.

В танцевальной программе "Чувства добрые я лирой пробуждал…" во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) в 18 часов возникнет атмосфера бала пушкинской эпохи с традиционными танцами, стихами поэта.

Историко-патриотический вечер "Россия кланяется низко своим прославленным сынам" начнется в 19 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11). Вечер пройдет для студентов и работающей молодежи, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Теги: танцы , патриотическое воспитание , поэзия , библиотеки , ДК Строитель

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