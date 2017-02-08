Тобольск примет лучших духовых музыкантов

Фото со страницы "ВКонтакте"

Всероссийский конкурс исполнителей на духовых инструментах "Дыхание музыки" состоится в Тобольске 21-23 февраля.

Идея и организация проекта принадлежат Тобольскому колледжу искусств и культуры им. А. А. Алябьева при активной поддержке департамента образования и науки Тюменской области.

В 2016 году участие в фестивале приняли около 100 музыкантов из 22 городов страны.

Конкурс проходит в номинациях "Деревянные духовые инструменты", "Медные духовые инструменты" и "Ансамбли духовых инструментов". Соревноваться в исполнительском мастерстве могут и взрослые, и дети.

"Фестиваль "Дыхание музыки" уже зарекомендовал себя в России: к нам поступают заявки от тех, кто слышал положительные отзывы о выступлениях конкурсантов ранее. В этом году мы обещаем еще более зрелищные номера и приглашаем всех желающих интересно и культурно провести досуг, посетив актовый зал колледжа в дни конкурса", - отметила директор колледжа искусств и культуры им. А. А. Алябьева, председатель оргкомитета конкурса Ольга Тереня.

Во время выступлений для самых юных конкурсантов будет организована детская комната с аниматорами и просмотром мультфильмов, где ребята смогут дождаться своего выступления или отдохнуть после него. Для желающих пройдут интеллектуальные кинопоказы, после просмотра ленты можно обсудить увиденное за чашкой чая.

В состав жюри войдут президент Евразийской ассоциации саксофонистов Никита Зимин; заслуженный артист РФ, профессор, и. о заведующего кафедрой духовых инструментов Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского Анатолий Сидоров и заслуженный артист РФ, преподаватель высшей категории Свердловского колледжа искусств Борис Чудинов.

Также в рамках фестиваля все желающие смогут пройти курсы повышения квалификации по темам "Актуальные проблемы методики обучения игры на музыкальных инструментах" и "Специфика работы концертмейстера в классе вокала, духовых и народных инструментов". В программу курсов входят мастер-классы членов жюри и преподавателей колледжа.

Узнать подробности и оставить заявку на участие можно в официальной группе фестиваля "ВКонтакте" или по телефону: (3456) 26-88-30.