Волонтеры просят тюменцев помочь новорожденным щенкам
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
Подарить питомцам благотворительного фонда помощи животным "Потеряшки" необходимые им вещи и корма просят тюменцев волонтеры.
Как рассказали зоозащитники, 31 января в фонд поступили восемь новорожденных щенков. Малышам нужны заменитель молока для щенков Babydog milk и паштет Starter mousse производства Royal Canin, одноразовые пеленки любого размера.
Принести все можно в зоомагазин "Природа" (ул. Ленина, 77). Кроме этого, фонду всегда можно помочь деньгами.
Координаты для помощи:
- Карта Альфа-банка - 4154 8120 0111 0224
- Карта Сбербанка - 4276 6700 2995 9896
- Карта Запсибкомбанка - 4333 0900 7019 8479
- Мобильный кошелек QIWI 9091874413
- Яндекс-Кошелек ЯК 41001873377481
- PayPal - help-for-pets@bk.ru
- Филиал "Западно-Сибирский" ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие".
Благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки"
р/с 407 038 104 000 30 000 234
БИК 047162782
ИНН 7204133072
КПП 720301001
ОГРН 1097200000105
к/с 301 018 1077 162 0000 782
Назначение платежа: на уставные цели.
Дарья Казакова