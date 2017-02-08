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Волонтеры просят тюменцев помочь новорожденным щенкам

16:09 08 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Подарить питомцам благотворительного фонда помощи животным "Потеряшки" необходимые им вещи и корма просят тюменцев волонтеры.

Как рассказали зоозащитники, 31 января в фонд поступили восемь новорожденных щенков. Малышам нужны заменитель молока для щенков Babydog milk и паштет Starter mousse производства Royal Canin, одноразовые пеленки любого размера.

Принести все можно в зоомагазин "Природа" (ул. Ленина, 77). Кроме этого, фонду всегда можно помочь деньгами.

Координаты для помощи:

- Карта Альфа-банка - 4154 8120 0111 0224

- Карта Сбербанка - 4276 6700 2995 9896

- Карта Запсибкомбанка - 4333 0900 7019 8479

- Мобильный кошелек QIWI 9091874413

- Яндекс-Кошелек ЯК 41001873377481

- PayPal - help-for-pets@bk.ru

- Филиал "Западно-Сибирский" ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие".

Благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки"

р/с 407 038 104 000 30 000 234

БИК 047162782

ИНН 7204133072

КПП 720301001

ОГРН 1097200000105

к/с 301 018 1077 162 0000 782

Назначение платежа: на уставные цели.

Дарья Казакова

Теги: потеряшки , благотворительность , зоозащитники , помощь

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