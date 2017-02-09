Группа "Зодчие" в золотом составе выступит в филармонии

Фото ИА "Тюменская линия"

Единственный концерт даст легендарная группа "Зодчие" на сцене Тюменской филармонии 25 февраля. Об этом на пресс-конференции рассказал лидер группы Юрий Давыдов.

"Это будет единственный концерт группы в золотом составе: Юрий Лоза, Юрий Давыдов, Валерий Сюткин, Александр Шевченко, Валерий Анохин и другие. Мы поставили задачу полностью воспроизвести шоу 1986 года. Это будет невообразимо здорово. Мы будем рады, если придут те, кто нас любит и помнит. Никто не останется равнодушным", - отметил он.

По словам Юрия Давыдова, группа дает концерт в Тюмени не просто так.

"В 1980 году Тюменская область была на колоссальнейшем подъеме, и нужен был коллектив для молодежи, чтобы выступать на стройках. В то время мы заняли первое место среди самодеятельных групп в Москве и нам предложили поехать в Тюмень. Так мы стали штатным коллективом Тюменской областной филармонии. Первый концерт мы давали в Ярково. В этом статусе группа пребывала до 1986 года. За то время мы добились больших успехов и вошли в пятерку популярнейших групп СССР. Исколесили всю Тюменскую область, включая ХМАО и ЯНАО. В те годы рок-группы разгоняли, расформировывали, Тюмень позволила нам спрятаться, переждать то время", - добавил он.

Концерт будет состоять из двух частей: в первом отделении свои композиции исполнят Юрий Лоза, Валерий Сюткин, Александр Шевченко; во втором отделении будет большой сет с пародиями, хитами группы.

На концерте можно приобрести книгу Юрия Давыдова "Зодчие. Хроники одной группы", которую готовит Тюменский дом печати.

"Это история популярного коллектива. В ней все описано так, как это было на самом деле, без пафоса. 500 тысяч рублей, которые будут выручены от продажи билетов и книг, мы планируем перечислить на лечение детей Тюмени в рамках благотворительной акции "Под флагом добра", - подытожил Юрий Давыдов.

Ирина Шемякина