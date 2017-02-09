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Силовики выйдут на старты турнира памяти Вадима Колпащикова

08:49 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото УМВД РФ по Тюменской области

Соревнования УМВД России по Тюменской области памяти капитана милиции Вадима Колпащикова пройдут в Тюмени 17 и 18 февраля.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, состязания представляют собой комбинированную эстафету и состоят из различных этапов: участники бегут на лыжах, преодолевают полосу препятствий, стреляют из автомата Калашникова, пистолета Макарова и малокалиберной винтовки, демонстрируют мастерство вождения служебного автотранспорта.

Соревнования проводятся с 1994 года и состоятся в 23 раз. Мероприятие вышло за рамки регионального события, помимо тюменцев участие принимают силовики из различных областей Уральского федерального округа. За победу будут бороться дружины различных подразделений полиции (уголовного розыска, ГИБДД, Управления по контролю за оборотом наркотиков и другие), а также коллективы МЧС, ТВВИКУ, ФСБ,  Росгвардии и других структур. На данный момент заявилось 35 команд.

Теги: УМВД России по Тюменской области , соревнования

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