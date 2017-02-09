Школьников Тюмени ждут соревнования по стрельбе

Фото: ТГМЦ

Городской военно-патриотический фестиваль "Виват, Россия!" проходит в Тюмени до 28 марта.

Участниками мероприятий станут воспитанники специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, безопасности жизнедеятельности, юнармейских отрядов, школьники от 12 до 18 лет.

Первым видом испытаний у ребят будут соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Пристрелка пройдет в центре "Алый парус" (ул. Макарова, 11). Предварительная дата проведения 11-12 февраля. Начало соревнований в 10 часов. В связи с наступившими холодами соревнования могут быть перенесены на более поздний срок. Уточнить информацию можно накануне по телефону: 22-29-39.

В феврале также запланированы личное первенство по судомодельному спорту на закрытой воде, военно–спортивная эстафета памяти прапорщика Дмитрия Абрамкина, стрельба из малокалиберной винтовки и интеллектуальная викторина, посвященная Дням воинской славы России.

В марте ребята преодолеют суточный степенной лыжный переход "Самый трудный, самый главный перевал" имени Константина Малышкина, а также примут участие в городском конкурсе почетных караулов и знаменных групп.

Закрытие фестиваля состоится 28 марта, тогда же пройдет церемония посвящения воспитанников первого года обучения специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.