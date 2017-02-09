up

9.02.2017 четверг

EUR 63.4467

USD 59.5129

В Тюмени -28..-30 С 5 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Школьников Тюмени ждут соревнования по стрельбе

09:32 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ТГМЦ

Городской военно-патриотический фестиваль "Виват, Россия!" проходит в Тюмени до 28 марта.

Участниками мероприятий станут воспитанники специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, безопасности жизнедеятельности, юнармейских отрядов, школьники от 12 до 18 лет.

Первым видом испытаний у ребят будут соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Пристрелка пройдет в центре "Алый парус" (ул. Макарова, 11). Предварительная дата проведения 11-12 февраля. Начало соревнований в 10 часов. В связи с наступившими холодами соревнования могут быть перенесены на более поздний срок. Уточнить информацию можно накануне по телефону: 22-29-39.

В феврале также запланированы личное первенство по судомодельному спорту на закрытой воде, военно–спортивная эстафета памяти прапорщика Дмитрия Абрамкина, стрельба из малокалиберной винтовки и интеллектуальная викторина, посвященная Дням воинской славы России.

В марте ребята преодолеют суточный степенной лыжный переход "Самый трудный, самый главный перевал" имени Константина Малышкина, а также примут участие в городском конкурсе почетных караулов и знаменных групп.

Закрытие фестиваля состоится 28 марта, тогда же пройдет церемония посвящения воспитанников первого года обучения специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.       

Теги: фестиваль , стрельба , патриотическое воспитание

Последние новости

10:02 Заседание регионального парламента началось в Тюмени
09:54 Спасатели региона отогревают водителей на загородных трассах
09:43 Продовольственные ярмарки развернутся в Тюмени
09:32 Школьников Тюмени ждут соревнования по стрельбе
09:21 Группа "Зодчие" в золотом составе выступит в филармонии
09:10 Тюменские дзюдоисты поборются за путевки на первенство России
09:00 Преступник из Башкирии пытался скрыться в Сабетте
08:49 Силовики выйдут на старты турнира памяти Вадима Колпащикова
08:27 Жителям Тюменского микрорайона расскажут о благоустройстве и транспорте
08:03 Тюменцы окажутся в атмосфере пушкинских балов
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: российские биатлонисты готовы к чемпионату мира в Хохфильцене

Владимир Якушев: Тюмень не отказывается от ЧМ по биатлону-2021

Красоту храмов Тобольска оценят не только местные прихожане

Политика

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Сергей Корепанов: для пропагандистской работы будем привлекать актив "Единой России"

Координационный совет "Единой России" помогает партии укрепляться в регионах, считает Ольга Швецова

Экономика

В аэропорту Рощино вырос пассажиропоток

Магазинов с местными рыбными деликатесами в Тюмени станет больше

На ишимской агрофирме нашли оптимальный способ организации молочного производства

Общество

Спасатели региона отогревают водителей на загородных трассах

Продовольственные ярмарки развернутся в Тюмени

Школьников Тюмени ждут соревнования по стрельбе

Спорт

Тюменские дзюдоисты поборются за путевки на первенство России

Силовики выйдут на старты турнира памяти Вадима Колпащикова

Турнир по панкратиону и выставка военной амуниции откроются в Тюмени

Происшествия

Преступник из Башкирии пытался скрыться в Сабетте

Интимные фото школьницы опубликовал в Интернете житель Челябинска

Мошенницы обманули ветерана на полмиллиона рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+