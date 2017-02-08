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Магазинов с местными рыбными деликатесами в Тюмени станет больше

15:36 08 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Сеть фирменных магазинов откроет в Тюмени рыбоперерабатывающее предприятие "Эра-98" до конца 2017 года.  

Такие планы обозначил руководитель Багаудин Ахильгов на заседании общественного совета при департаменте АПК Тюменской области.  

"Работать с торговыми сетями сетями очень тяжело. А в наших фирменных магазинах всегда будет свежий товар и другая торговая наценка. Цены будут ниже. Два магазина в Тюмени уже действуют, еще восемь надеемся открыть до конца года. Планируется, что они появятся во всех районах города", - рассказал он.

Рыбоперерабатывающий комплекс "Эра-98" открылся в марте 2016 года. В зависимости от спроса, здесь производят до 300 наименований продукции из сырья, поступающего из Сладковского и Казанского районов, а также с Тюменского Севера и Дальнего Востока.  

"Мы пока загружены лишь наполовину, в среднем за смену перерабатываем около пяти тонн продукции. Но это зависит не только от нас, а еще и от покупательной способности людей. Хотелось бы, чтобы спрос был больше", - отметил Багаудин Ахильгов. 

Продукция производителя поступает на прилавки Тюмени, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Челябинска, Екатеринбурга, Кургана и Уфы.  

Александра Батт

Теги: Эра-98 , общественные советы , Казанский район , Ямал , рыбопереработка , Югра , АПК , Сладковский район

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