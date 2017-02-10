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Общественный совет при департаменте АПК подвел итоги года

13:21 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Активнее обращаться в общественный совет при департаменте агропромышленного комплекса за содействием призвала жителей области председатель совета Ольга Гончаренко.

Такое предложение прозвучало на заседании общественников в п. Молодежный.

"Обращения к нам начали поступать с 2016 года. Одно из них касалось платежей за ОСАГО, мы подготовили обращение в тюменскую думу. В другом случае о помощи просил житель Тюменского района, потерявший стадо при пожаре. Но оказалось, что он не зарегистрирован как руководитель фермерско-крестьянского хозяйства, у него никаких полномочий нет. Помочь мы ему никак не могли, дали разъяснения", - отметила Ольга Гончаренко.         

В 2016 году общественники уделили внимание вопросам развития малых форм хозяйствования, подготовки молодых кадров для агропрома, развития рыбного хозяйства,  фальсификации молочной продукции. Установили тесное взаимодействие с общественными организациями.

По мнению директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимира Чейметова, в 2017 году особое внимание общественникам необходимо обратить работе с молодежью.

"Нужно обобщать вопросы, которые есть у молодого поколения, обсуждать и делать все для подготовки, закрепления и профориентации кадров. Необходимо усилить работу общественного совета в интернет–пространстве", - отметил он.  

Руководитель тюменского агропрома обозначил, какие шаги предпринимает Тюменская область для исполнения Указа президента о мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства и сообщил о возобновлении работы научно-технического совета при департаменте АПК.

"К 2025 году федеральная программа предусматривает создание не менее 12 новых сортов картофеля, вывод нескольких новых пород птицы и других сельскохозяйственных животных. Мы вряд ли сможем подключиться к работе по всем пунктам, потому что у нас нет селекции того же подсолнечника или гибридов кукурузы. Но то, что можем произвести здесь, а также в том, что касается подготовки кадров, мы будем работать", - отметил Владимир Чейметов.

Одной из целей федеральной программы является снижение зависимости от импортных технологий и продукции. С необходимостью изменить технологическую линию и ассортимент справилась рыбоперерабатывающая компания "Эра-98". Здесь наладили производство до 300 наименований продукции. Большая часть сырья поступает из муниципалитетов юга Тюменской области.

Отметив успехи коллег, президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев заговорил о проблемах тюменских рыбохозяйственных предприятий. Он поднял вопросы возобновления биоресурсов Обь–Иртышского бассейна и содержания озерного фонда, а также инициировал проведение отдельного совещания, посвященного развитию озерного рыбоводства.

О создании в районах области программ развития товарного рыбоводства говорил профессор ГАУ Северного Зауралья Игорь Мухачев, который призвал к развитию крупных районных рыбхозов. Он также высказал озабоченность в связи с сокращением в образовательных учреждениях учебных часов на изучение ряда дисциплин, которое отрицательно скажется на качестве подготовки специалистов агропрома. 

Татьяна Ковалева

Теги: молодежь , общественные советы , Владимир Чейметов , Ольга Гончаренко , АПК

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