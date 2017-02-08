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В регистратурах тюменских поликлиник исчезли картотеки

15:47 08 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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В тюменском здравоохранении активно развиваются IT-технологии.

"В 2016 году в поликлиниках города Тюмени выполнен переход на электронную медицинскую карту", - сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", посвященной итогам работы здравоохранения региона в 2016 году.

На сегодняшний день, по данным департамента, все протоколы приема оформляются в электронном виде. С момента введения электронной медицинской карты создано более 3,5 млн электронных протоколов.

"Все бумажные карты пациентов сканированы и хранятся в архивах", - рассказала она. Инна Куликова заверила, что электронные карты – это более надежный метод хранения личных данных пациентов - в них невозможно внести никакие изменения, что частенько происходило с бумажными картами.

В поликлиниках повсеместно внедрена система электронной очереди, установлены дополнительные информационные киоски, размещены информационные табло над кабинетами, в которые не предусмотрена плановая запись – процедурные кабинеты, кабинеты забора крови, флюорографические, ЭКГ, врачебной комиссии, оказания неотложной и доврачебной помощи. Автоматизация процесса позволяет повысить скорость и качество обслуживания пациентов. В 2016 году выдано около 2 млн талонов.

В конце 2016 года запущен новый сервис – "Личный кабинет пациента", в котором представлены электронные услуги здравоохранения: запись на прием к врачу, смена медицинской организации, информация о стоимости оказанных услуг, представление документов из электронной медицинской карты. Услугами личного кабинета пациента уже воспользовались более 2 тыс. человек.

В 2017 году в Тюменской области будут продолжены мероприятия по автоматизации медицинских учреждений: развитие электронных медицинских карт в стационарах, электронных сервисов для пациентов, телемедицины и других.

Борис Олейник

Теги: регистратура , медицина , электронные медицинские карты , Инна Куликова , здравоохранение

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