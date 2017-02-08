В аэропорту Рощино вырос пассажиропоток

На 27,7% вырос пассажиропоток в тюменском аэропорту Рощино в январе 2017 года по сравнению с январем прошлого года.

В общей сложности услугами аэровокзала воспользовались более 114 тыс. человек. Большая часть - пассажиры внутренних линий. Здесь пассажиропоток увеличился на 27% - до 108 тыс. человек, на международных маршрутах - на 33%. Увеличился объем обработанных грузов на 16% - до 295 тонн.

Напомним, после масштабной реконструкции площадь воздушной гавани Тюмени стала больше в четыре раза и составила свыше 27 тыс. квадратных метров. Пропускная способность увеличилась вдвое и насчитывает 600 пассажиров в час. Расширены зоны ожидания, пограничного и таможенного контроля, возросло количество стоек регистрации, организована отдельная трансфертная зона для пересадки пассажиров с рейса на рейс, работают пять телескопических трапов для посадки в самолет. Проект реализовывался Тюменской областью и Ямало-Ненецким автономным округом.

В 2016 году из тюменского Рощино полеты осуществлялись в 49 регулярных и чартерных направлениях, из них - 11 международных и 38 внутренних, восемь из которых новые. Годовой пассажиропоток аэропорта по итогам 2016 года составил 1 530 549 пассажиров, прирост относительно показателя 2015 года 8,7%.

По мнению губернатора, современный аэровокзальный комплекс будет служить на благо развития Тюменской области и северных автономных округов, а главное - пассажиры в новом аэропорту будут чувствовать себя комфортно.

"Рощино развивается, увеличивается пассажиропоток, в стратегических планах - вернуть ему статус регионального хаба, каким он и был в советское время", - считает Владимир Якушев.