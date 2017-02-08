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9 февраля - события дня

17:58 08 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в большом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется шестое заседание Тюменской областной думы шестого созыва.

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, к. 3) начнется ярмарка вакансий.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция начальника управления загс по Тюменской области Лилии Амбарцумовой "Достижение показателей в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Итоги деятельности органов загс Тюменской области за 2016 год". 

В Тюмени в 14 часов 30 минут в СК "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к. 5) начнется открытое первенство Тюменской области по плаванию и XX спартакиада учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области по плаванию.

В Тюмени в 16 часов в школе №92 (ул. Николая Зелинского, 22) начнется городской конкурс "Педагог года-2017".

Этот день в истории:

1667 - Андрусовское перемирие завершило русско-польскую войну 1654-1667 годов.

1783 - родился Василий Жуковский, поэт-романтик, переводчик.

1795 - захваченный русскими турецкий черноморский порт Хаджибей переименован в Одессу.

1844 - родился Анатолий Кони, выдающийся русский юрист.

1874 - родился Всеволод Мейерхольд, театральный режиссер-новатор.

1881 - умер писатель Федор Достоевский.

1887 – родился Василий Чапаев, герой гражданской войны.

1895 - американец Морган изобрел волейбол.

1897 - прошла первая в истории страны Всероссийская перепись населения.

1900 - американец Дуайт Дэвис выступил с инициативой розыгрыша первенства мира по теннису среди мужских команд. Соревнование получило название Кубок Дэвиса.

1904 - начинается оборона Порт-Артура.

1904 - неравный бой крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с японской эскадрой из 14 кораблей.

1909 - лондонский суд постановил, что жена не имеет права требовать развода, если даже муж бросил ее.

1923 - в СССР создан Совет по гражданской авиации. Считается днем основания "Аэрофлота".

1926 - в Атланте, штат Джорджия (США) запрещено преподавание в школах теории эволюции Дарвина.

1943 - гитлеровцы казнили руководителей подпольной молодежной организации "Молодая гвардия" Олега Кошевого, Ульяну Громову, Любовь Шевцову.

1945 - арестован и осужден на восемь лет лагерей артиллерийский офицер Красной армии, будущий писатель Александр Солженицын.

1950 - американский сенатор Джозеф Маккарти объявил, что в государственном департаменте работают свыше 200 коммунистов.

1955 - Георгий Жуков назначен министром обороны СССР.

1984 - умер генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов.

2000 - Совет фонда Виктора Астафьева учредил премию имени Астафьева.

2001 - американская подводная лодка протаранила японский рыболовный траулер, который немедленно затонул.

2004 - на территории Лянкаранского и Астаринского районов Азербайджана создан Гирканский национальный парк.

2006 - торжественно открыт храм во имя Преображения Господня в Серове.

2009 - Далай-лама решением городского совета стал почетным гражданином Рима.

2010 - утверждение нового состава Европейской комиссии.

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