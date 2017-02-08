Жителям Тобольска и Ишима стала доступна высокотехнологичная медицинская помощь

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Высокотехнологичная медицинская помощь стала доступна жителям Тобольска, Ишима и близлежащих районов. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", посвященной итогам работы здравоохранения региона в 2016 году.

"Создание межрайонных центров - это было правильное решение, позволившее сконцентрировать медицинскую помощь вокруг этих центров", - отметила она.

Коронарография сердца, стентирование коронарных артерий, которые сейчас можно сделать в этих центрах, по ее словам, помогают не только спасти жизнь пациенту с инфарктом, но и помочь ему избежать инвалидности во многих случаях.

"Реконструкция детской поликлиники в Ишиме, открытой в прошлом году, тоже проводилась в рамках реализации концепции межрайонного центра, - подчеркнула она. - Эта поликлиника работает сейчас как поликлиника первичного приема детского населения Ишимского района и мы нагружаем ее функцией консультативной межрайонной поликлиники для населения юга Тюменской области".

Борис Олейник