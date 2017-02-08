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В Тюмени будут делать операции по трансплантации почки

18:03 08 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tobmed.ru

Тюменская медицина готова к операциям по трансплантации почки. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

"Готовы и специалисты, и оборудование, ждут пациенты. Все дело за Министерством здравоохранения, где сейчас на обсуждении находится приказа, согласно которому, тюменская больница будет включена в перечень учреждений, оказывающих эти услуги", - отметила она.

В этом году в Тюмени запланировано около 30 операций по трансплантации почки. Возглавит тюменскую трансплантологию опытный врач Сергей Семченко из Омска.

Инна Куликова напомнила, что трансплантологией в Тюмени начинали заниматься еще в 90-е годы. Тогда было сделано около 70 операций по пересадке почки.

В Тюменской области, по данным Инны Куликовой более 400 человек, которые находятся на гемодиализе – процедуре по очистке крови, осуществляемой при помощи аппарата "искусственная почка". Этот метод позволяет быстро очистить кровь от токсинов и восстановить солевой баланс. Процедура длится несколько часов и проходит три раза в неделю.

" У этих людей очень сложная жизнь. И для них появление центра трансплантологии — это надежда на лучшее", – считает Инна Куликова.

Борис Олейник

Теги: операция , врачи , трансплантация , Инна Куликова , здравоохранение , Минздрав

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