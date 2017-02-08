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На Академическом собрании в Тюмени обсудили проблемы экологии и вручили награды

19:12 08 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати

У отечественной науки долгая и славная история, богатая яркими событиями и легендарными именами, и мы гордимся учеными, которые расширили горизонты научной мысли и обеспечили технологическое развитие всех отраслей промышленности и других сфер жизни.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин в День российской науки на XXIII заседании Академического собрания региона, посвященном Году экологии.

Он поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и заострил внимание на вопросах, которые представляют для региона особую важность, но до сих пор остаются нерешенными.

 "У нас много минеральных источников и огромная проблема, как мы будем их чистить. Нет дешевой технологии и в ближайшей перспективе если мы не научимся, то будем вынуждены закрывать объекты, потеряем их рекреационное значение и не сможем использовать. Большие проблемы с очисткой жидких отходов - опять же дорогие технологии, ищем ученых, которые могли бы решить эту прикладную задачу. Мы нуждаемся в средствах измерений, которые помогут простым методом определять, насколько загрязнены вода и воздух. Для научной мысли есть широчайшее поле деятельности. Если мы поставим задачу в текущем году хотя бы начать двигаться в направлении практических разработок в сфере экологии, то сможем добиться больших успехов, и в следующем году на академическом собрании возможно уже рассмотрим практические наработки в этой сфере", - обратился Вячеслав Вахрин к участникам заседания.

Академическое собрание в Тюменской области основано в 1995 году. Оно объединяет более 80 академиков и членов-корреспондентов, представляющих региональные структуры РАН, отраслевых и общественных академий РФ, а также зарубежных стран. Главная цель собрания - консолидация усилий ученых в решении проблем развития области.

Участниками XXIII заседания стали 120 человек. Помимо обсуждений экологических проблем, на мероприятии вручили благодарственные письма и почетные грамоты губернатора Тюменской области главному научному сотруднику Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН, доктору физико-математических наук Анатолию Шавлову, главному научному сотруднику тюменского филиала Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН, доктору физико-математических наук Сергею Родионову и председателю Академического собрания Тюменской области, академику Академии технологических наук, доктору технических наук, профессору Георгию Крылову.

Дарья Казакова

Теги: Академическое собрание , Вячеслав Вахрин , День российской науки , Год экологии

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