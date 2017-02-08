Владимир Якушев: российские биатлонисты готовы к чемпионату мира в Хохфильцене

biathlonrus.com

Российская сборная по биатлону готова к чемпионату мира, который стартует в австрийском Хохфильцене 9 февраля. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев.

"Наша команда готова к турниру. Настроение боевое. Российскую сборную усилили Ирина Старых и Александр Логинов. В каких дисциплинах их использовать, решат тренеры. Я считаю, что у нас есть шанс на медали, в том числе в смешанной эстафете, где нам в последнее время мало что удается", - отметил Владимир Якушев.

По словам губернатора Тюменской области, на внеочередном конгрессе IBU, который завершился в Хохфильцене 8 февраля, было заявлено, что подозрения, высказанные в адрес шести российских спортсменов в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, не подтверждаются.

"Президент IBU Андрес Бессеберг заявил, что к этим спортсменам никаких претензий нет. Основания для их отстранения от соревнований также отсутствуют. Руководство IBU выразило благодарность Союзу биатлонистов России за активное сотрудничество в борьбе с допингом", - отметил Владимир Якушев.

Напомним, в двухнедельную программу чемпионата мира по биатлону 2017 года входят 11 гонок: спринты, пасьюты, индивидуальные гонки, масс-старты, эстафеты и смешанная эстафета - пока только в ее "классическом варианте", с двумя женскими и мужскими этапами. Первая гонка чемпионата пройдет 9 февраля - ею станет микст. Завершится турнир 19 февраля гонками с общего старта.

На чемпионате в Австрии выступят и тюменские биатлонисты – Евгений Гараничев, Александр Логинов и Ирина Старых. В составе сборной России также Антон Бабиков, Алексей Волков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова.

Евгений Бабенко