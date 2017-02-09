Преступник из Башкирии пытался скрыться в Сабетте

sdelanounas.ru

30-летнего гражданина, который находился в федеральном розыске установили и задержали сотрудники линейного пункта полиции п. Сабетта ново-уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте.

Полицейские в рамках участия в мероприятиях по проведению послеполетного досмотра в аэропорту установили уроженца Республики Башкирия 1986 года рождения, который находился в розыске с 2009 года. Гражданин был доставлен в служебное помещение линейного пункта.

Как установили транспортные полицейские, в 2009 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Во время следствия мужчина скрылся и был объявлен в розыск. За семь лет подозреваемый ни разу не воспользовался воздушным или железнодорожным транспортном поэтому в поле зрение полицейских не попадал. В п. Сабетта мужчина прилетел для работы вахтовым методом.

В настоящее время информация передана инициатору розыска, подозреваемый в ближайшее время будет передан сотрудникам ОМВД по Белебеевскому району Республики Башкирия.

С ноября 2016 года в поселке вахтового типа Сабетта, расположенном на полуострове Ямал, начал работать линейный пункт полиции, сотрудники которого несут службу на территории аэропорта; выявляют и пресекают преступления, административные правонарушения. После запуска работы морского порта, сотрудники линейного пункта полиции п. Сабетта будут нести службу и на территории этого стратегического объекта, сообщает пресс-служба УТ МВД России по Уральскому федеральному округу.