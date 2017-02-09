up

9.02.2017 четверг

EUR 63.4467

USD 59.5129

В Тюмени -28..-30 С 5 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Преступник из Башкирии пытался скрыться в Сабетте

09:00 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
sdelanounas.ru

30-летнего гражданина, который находился в федеральном розыске установили и задержали сотрудники линейного пункта полиции п. Сабетта ново-уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте.

Полицейские в рамках участия в мероприятиях по проведению послеполетного досмотра в аэропорту установили уроженца Республики Башкирия 1986 года рождения, который находился в розыске с 2009 года. Гражданин был доставлен в служебное помещение линейного пункта.

Как установили транспортные полицейские, в 2009 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".  Во время следствия мужчина скрылся и был объявлен в розыск. За семь лет подозреваемый ни разу не воспользовался воздушным или железнодорожным транспортном поэтому в поле зрение полицейских не попадал. В п. Сабетта мужчина прилетел для работы вахтовым методом.

В настоящее время информация передана инициатору розыска, подозреваемый в ближайшее время будет передан сотрудникам ОМВД по Белебеевскому району Республики Башкирия.

С ноября 2016 года в поселке вахтового типа Сабетта, расположенном на полуострове Ямал, начал работать линейный пункт полиции, сотрудники которого несут службу на территории аэропорта; выявляют и пресекают преступления, административные правонарушения. После запуска работы морского порта, сотрудники линейного пункта полиции п. Сабетта будут нести службу и на территории этого стратегического объекта, сообщает пресс-служба УТ МВД России по Уральскому федеральному округу.

Теги: Сабетта , полиция

Последние новости

10:02 Заседание регионального парламента началось в Тюмени
09:54 Спасатели региона отогревают водителей на загородных трассах
09:43 Продовольственные ярмарки развернутся в Тюмени
09:32 Школьников Тюмени ждут соревнования по стрельбе
09:21 Группа "Зодчие" в золотом составе выступит в филармонии
09:10 Тюменские дзюдоисты поборются за путевки на первенство России
09:00 Преступник из Башкирии пытался скрыться в Сабетте
08:49 Силовики выйдут на старты турнира памяти Вадима Колпащикова
08:27 Жителям Тюменского микрорайона расскажут о благоустройстве и транспорте
08:03 Тюменцы окажутся в атмосфере пушкинских балов
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: российские биатлонисты готовы к чемпионату мира в Хохфильцене

Владимир Якушев: Тюмень не отказывается от ЧМ по биатлону-2021

Красоту храмов Тобольска оценят не только местные прихожане

Политика

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Сергей Корепанов: для пропагандистской работы будем привлекать актив "Единой России"

Координационный совет "Единой России" помогает партии укрепляться в регионах, считает Ольга Швецова

Экономика

В аэропорту Рощино вырос пассажиропоток

Магазинов с местными рыбными деликатесами в Тюмени станет больше

На ишимской агрофирме нашли оптимальный способ организации молочного производства

Общество

Спасатели региона отогревают водителей на загородных трассах

Продовольственные ярмарки развернутся в Тюмени

Школьников Тюмени ждут соревнования по стрельбе

Спорт

Тюменские дзюдоисты поборются за путевки на первенство России

Силовики выйдут на старты турнира памяти Вадима Колпащикова

Турнир по панкратиону и выставка военной амуниции откроются в Тюмени

Происшествия

Преступник из Башкирии пытался скрыться в Сабетте

Интимные фото школьницы опубликовал в Интернете житель Челябинска

Мошенницы обманули ветерана на полмиллиона рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+