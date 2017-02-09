Спасатели региона отогревают водителей на загородных трассах

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Водителям семи транспортных средств помогли за сутки на пунктах обогрева подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В 6 часов на 252 км трассы Тюмень - Омск, в Ишимском районе, спасатели отогрели водителя автобуса ЛиАЗ и воздушную систему автомобиля. На момент оказания помощи пассажиров не было.

В 21 час 30 минут потребовалась помощь еще одному автобусу на 271 км дороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Пассажиров также не было.

В остальных случаях помощь оказывалась водителям легковых и грузовых автомобилей. Обогрев, помощь в запуске техники.

Пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области напоминает, что передвижные пункты обогрева предназначены для оказания помощи участникам дорожного движения при низких температурных условиях и по первому звонку выезжают на помощь автомобилистам.

В любом случае, при возникновении чрезвычайной ситуации, необходимо позвонить по номерам вызова экстренных служб "101" (для мобильных телефонов) и "01" (для городских телефонов).