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Спасатели региона отогревают водителей на загородных трассах

09:54 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
72.mchs.gov.ru

Водителям семи транспортных средств помогли за сутки на пунктах обогрева подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В 6 часов на 252 км трассы Тюмень - Омск, в Ишимском районе, спасатели отогрели водителя автобуса ЛиАЗ и воздушную систему автомобиля. На момент оказания помощи пассажиров не было.

В 21 час 30 минут потребовалась помощь еще одному автобусу на 271 км дороги Тюмень - Ханты-Мансийск.  Пассажиров также не было.

В остальных случаях помощь оказывалась водителям легковых и грузовых автомобилей. Обогрев, помощь в запуске техники.

Пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области напоминает, что передвижные пункты обогрева предназначены для оказания помощи участникам дорожного движения при низких температурных условиях и по первому звонку выезжают на помощь автомобилистам.

В любом случае, при возникновении чрезвычайной ситуации, необходимо позвонить по номерам вызова экстренных служб "101" (для мобильных телефонов) и "01" (для городских телефонов).

Теги: мобильные пункты обогрева , МЧС

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