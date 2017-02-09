10 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется заседание экспертного совета технопарка.

В Тюмени в 10 часов в департаменте АПК Тюменской области (ул. Хохрякова, 47, третий этаж) начнется заседание научно-технического совета.

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция регионального отделения ОНФ в Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в большом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется выездное совещание "О мероприятиях по контролю за розничными рынками алкоголя, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Уральском федеральном округе".

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная Всемирному дню безопасного Интернета.

В Тюмени в 13 часов в спортзале Тюменского индустриального университета (ул. Володарского, 38) начнутся областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу "Серебряный мяч" в рамках общероссийского проекта "Волейбол в школу".

В Тюмени в 15 часов в актовом зале 7 корпуса Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 70) начнется церемония награждения победителей конкурса "Территория интеллекта".

В Тюмени в 19 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется "Ночь в технопарке". Ключевым событием станет дискуссионная площадка, посвященная развитию IT-технологий и исследованиям в области искусственного интеллекта, в рамках которой пройдет лекция Стэнфордского университета.

В Ялуторовске в 14 часов на ул. Революции, 75 начнется презентация сборника стихов ялуторовского поэта Геннадия Каркишко "На крыльях памяти".

Этот день в истории:

1765 - скончался в возрасте 76 лет Шарль Луи барон де Монтескье, французский просветитель, правовед, философ.

1831 - родилась Надежда фон Мекк, меценатка.

1837 - от раны, полученной на дуэли, скончался Александр Пушкин.

1890 - родился Борис Пастернак, поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии.

1891 - умерла в возрасте 41 года первая русская женщина-математик Софья Ковалевская.

1898 - родился Бертольд Брехт, немецкий писатель и драматург.

1903 - родился Матвей Блантер, советский композитор.

1911 - родился Мстислав Келдыш, советский математик и механик.

1918 - Александр Блок завершил работу над поэмой "Двенадцать".

1923 - умер Вильгельм Конрад Рентген, немецкий физик.

1937 - создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева.

1962 - на мосту Глиникер-брюкке в Берлине произошел обмен полковника Абеля (Вильяма Генриховича Фишера) на летчика-шпиона Пауэрса.

1966 - в Московском областном суде начался процесс по делу писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

1972 - Би-Би-Си запретила трансляцию в эфире песни Пола Маккартни Give Ireland Back to the Irish (Отдайте Ирландию ирландцам) в исполнении группы Wings.

1992 - на экраны США вышел фильм "Основной инстинкт".

2002 - двукратные чемпионы мира российские фигуристы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе после исполнения короткой программы на Олимпийских играх стали первыми в соревновательных парах.

2005 - в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый этап муниципальных выборов.

2005 - МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия.

2006 - в Турине открылись XX зимние Олимпийские игры.

2009 - на орбите Земли произошло первое столкновение за всю историю космонавтики искусственных спутников Космос-2251 и Iridium 33.