up

9.02.2017 четверг

EUR 63.4467

USD 59.5129

В Тюмени -24..-26 С 4 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

10 февраля - события дня

17:54 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется заседание экспертного совета технопарка.

В Тюмени в 10 часов в департаменте АПК Тюменской области (ул. Хохрякова, 47, третий этаж) начнется заседание научно-технического совета.

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция регионального отделения ОНФ в Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в большом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется выездное совещание "О мероприятиях по контролю за розничными рынками алкоголя, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Уральском федеральном округе".

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная Всемирному дню безопасного Интернета.

В Тюмени в 13 часов в спортзале Тюменского индустриального университета (ул. Володарского, 38) начнутся областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу "Серебряный мяч" в рамках общероссийского проекта "Волейбол в школу".

В Тюмени в 15 часов в актовом зале 7 корпуса Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 70) начнется церемония награждения победителей конкурса "Территория интеллекта".

В Тюмени в 19 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется "Ночь в технопарке". Ключевым событием станет дискуссионная площадка, посвященная развитию IT-технологий и исследованиям в области искусственного интеллекта, в рамках которой пройдет лекция Стэнфордского университета.

В Ялуторовске в 14 часов на ул. Революции, 75 начнется презентация сборника стихов ялуторовского поэта Геннадия Каркишко "На крыльях памяти".

Этот день в истории:

1765 - скончался в возрасте 76 лет Шарль Луи барон де Монтескье, французский просветитель, правовед, философ. 

1831 - родилась Надежда фон Мекк, меценатка.

1837 - от раны, полученной на дуэли, скончался Александр Пушкин.

1890 - родился Борис Пастернак, поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии.

1891 - умерла в возрасте 41 года первая русская женщина-математик Софья Ковалевская.

1898 - родился Бертольд Брехт, немецкий писатель и драматург.

1903 - родился Матвей Блантер, советский композитор.

1911 - родился Мстислав Келдыш, советский математик и механик.

1918 - Александр Блок завершил работу над поэмой "Двенадцать".

1923 - умер Вильгельм Конрад Рентген, немецкий физик.

1937 - создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева.

1962 - на мосту Глиникер-брюкке в Берлине произошел обмен полковника Абеля (Вильяма Генриховича Фишера) на летчика-шпиона Пауэрса.

1966 - в Московском областном суде начался процесс по делу писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

1972 - Би-Би-Си запретила трансляцию в эфире песни Пола Маккартни Give Ireland Back to the Irish (Отдайте Ирландию ирландцам) в исполнении группы Wings.

1992 - на экраны США вышел фильм "Основной инстинкт". 

2002 - двукратные чемпионы мира российские фигуристы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе после исполнения короткой программы на Олимпийских играх стали первыми в соревновательных парах.

2005 -  в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый этап муниципальных выборов.

2005 -  МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия.

2006 -  в Турине открылись XX зимние Олимпийские игры.

2009 - на орбите Земли произошло первое столкновение за всю историю космонавтики искусственных спутников Космос-2251 и Iridium 33.

Последние новости

18:16 В Тюменской области восемьсот бездетных пар бесплатно пройдут процедуру ЭКО
18:05 Жителей региона призывают читать тюменское
17:54 10 февраля - события дня
17:43 Ишимские школьники покорили научный мир Санкт-Петербурга
17:32 Тюменцы стали выезжать на жительство в Эквадор, Новую Зеландию, Бразилию, Кувейт
17:21 Выпускники медицинских вузов России хотят работать в Тюменской области
17:10 В Тюменской области наблюдается естественный прирост численности населения
17:00 В Тюменской области посчитали, сколько детей родилось у иностранцев
16:49 Наказаны виновные по делу о сбежавшем из садика мальчике
16:38 Тюменские депутаты предлагают изменить законодательство, касающееся перевозки и безопасности детей
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области восемьсот бездетных пар бесплатно пройдут процедуру ЭКО

Губернатор поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником

Владимир Якушев: российские биатлонисты готовы к чемпионату мира в Хохфильцене

Политика

Тюменские депутаты предлагают изменить законодательство, касающееся перевозки и безопасности детей

Лариса Невидайло: сельских предпринимателей необходимо защитить от нововведений

Игорь Халин рассказал, сколько денег израсходовано на выборах депутатов Тюменской областной думы

Экономика

Tele2 - лидер продаж брендированных девайсов

Компании Tele2 принадлежит более пятнадцати процентов российского рынка сотовой связи

В аэропорту Рощино вырос пассажиропоток

Общество

Жителей региона призывают читать тюменское

10 февраля - события дня

Ишимские школьники покорили научный мир Санкт-Петербурга

Спорт

Лесники Тюменской области метко стреляют и быстро бегают на лыжах

Тюменские футболисты борются за Кубок губернатора

В Тюмени определяют лучших скалолазов

Происшествия

Наказаны виновные по делу о сбежавшем из садика мальчике

Серийного мошенника задержали в Тюмени

На границе с Казахстаном водитель ГАЗа наехал на таможенника
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+