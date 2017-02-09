Жителям Тюменского района помогает портал "Наш дом"

nd.72to.ru

Электронный сервис "Наш дом" - надежный помощник в решении проблем жителей Тюменского района.

Возможностью влиять на ситуацию, подсказывать властям, коммунальным службам, где есть проблема, предлагать решение воспользовались самые активные и неравнодушные граждане.

На главной странице сервиса находятся основные категории сообщений: "Брошенный автомобиль", "Текущее содержание дворовых территорий", "Остановки общественного транспорта", "Зоны отдыха" и др.

Оставить сообщение, получить ответ и гарантированное решение проблемы может каждый, кто зайдет на официальный сайт администрации Тюменского района и кликнет на баннер "Наш дом". Для отправки сообщения необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг.

Блог главы района Светланы Ивановой - тоже важный ресурс для эффективного взаимодействия. За время его работы с вопросами к главе обратились более 200 жителей района. Задать вопрос можно в разделе "Блог главы", выбрать тему, на которую опубликован пост главы, и оставить вопрос, сообщает управление информационной политики Тюменского района.

Соб. инф.