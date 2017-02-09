up

9.02.2017 четверг

EUR 63.4467

USD 59.5129

В Тюмени -29..-31 С 4 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Жителям Тюменского района помогает портал "Наш дом"

14:49 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
nd.72to.ru

Электронный сервис "Наш дом" - надежный помощник в решении проблем жителей Тюменского района.

Возможностью влиять на ситуацию, подсказывать властям, коммунальным службам, где есть проблема, предлагать решение воспользовались самые активные и неравнодушные граждане.

На главной странице сервиса находятся основные категории сообщений: "Брошенный автомобиль", "Текущее содержание дворовых территорий", "Остановки общественного транспорта", "Зоны отдыха" и др.

Оставить сообщение, получить ответ и гарантированное решение проблемы может каждый, кто зайдет на официальный сайт администрации Тюменского района и кликнет на баннер "Наш дом". Для отправки сообщения необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг.

Блог главы района Светланы Ивановой - тоже важный ресурс для эффективного взаимодействия. За время его работы с вопросами к главе обратились более 200 жителей района. Задать вопрос можно в разделе "Блог главы", выбрать тему, на которую опубликован пост главы, и оставить вопрос, сообщает управление информационной политики Тюменского района.

Соб. инф.

Теги: обратная связь , Тюменский район , Светлана Иванова

Последние новости

15:32 В одной из тюменских семей в 2016 году родился двенадцатый ребенок
15:21 Tele2 - лидер продаж брендированных девайсов
15:10 Лариса Невидайло: сельских предпринимателей необходимо защитить от нововведений
15:00 Ермак, Алладин и Магдалена растут в Тюменской области
14:49 Жителям Тюменского района помогает портал "Наш дом"
14:38 В Тюменской области появились свои Меркель и Никсон
14:27 Проект ОНФ "Генеральная уборка" стартовал в Тюменской области Фото
14:16 Быть или не быть Wi-Fi-звонкам в регионах, решает Tele2 Фото
14:05 Создатель движения "Бессмертный полк" Геннадий Иванов отмечает юбилей
13:54 Большинство жителей Тюменской области предпочитают традиционное отношение к семье
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником

Владимир Якушев: российские биатлонисты готовы к чемпионату мира в Хохфильцене

Владимир Якушев: Тюмень не отказывается от ЧМ по биатлону-2021

Политика

Лариса Невидайло: сельских предпринимателей необходимо защитить от нововведений

Игорь Халин рассказал, сколько денег израсходовано на выборах депутатов Тюменской областной думы

Тюменский бизнес-омбудсмен ответила на вопросы депутатов

Экономика

Tele2 - лидер продаж брендированных девайсов

Компании Tele2 принадлежит более пятнадцати процентов российского рынка сотовой связи

В аэропорту Рощино вырос пассажиропоток

Общество

В одной из тюменских семей в 2016 году родился двенадцатый ребенок

Ермак, Алладин и Магдалена растут в Тюменской области

Жителям Тюменского района помогает портал "Наш дом"

Спорт

Тюменские футболисты борются за Кубок губернатора

В Тюмени определяют лучших скалолазов

Фигурист из Тюмени в числе лидеров первенства России

Происшествия

На границе с Казахстаном водитель ГАЗа наехал на таможенника

Житель Нефтеюганска предложил взятку инспектору ДПС на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

В Тобольске наркоделец прятал героин в конфете
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+