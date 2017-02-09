Новый медицинский центр откроется в Ишиме

iowaadguy.files.wordpress.com

Медицинский центр "Гармония" откроется в Ишиме 10 февраля. Проект был реализован при финансовой поддержке фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Как сообщает областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, компания "Гармония" работает на рынке медицинских услуг с 2014 года. Учитывая потребности населения города Ишима и близлежащих районов в дополнительных медицинских услугах, руководитель компании Наталья Барнева решила расширить действующий бизнес.

С июля 2016 года при содействии инвестиционного агентства приобретено в собственность и отремонтировано здание для центра, закуплена необходимая медицинская техника.

Центр будет оказывать медицинские услуги населению города Ишима и близлежащих районов. Квалифицированные врачи по терапии, кардиологии, неврологии, физиотерапии, эндокринологии будут вести прием в просторных кабинетах, оснащенных современным оборудованием. С реализацией проекта создано пять новых рабочих мест, сохранены действующие.