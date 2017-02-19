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В Тюмени будут производить плазменные шары и турбулентные глобусы

15:01 19 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Центр разработки и производства научно-познавательного оборудования "Разум" откроется в Тюмени при поддержке бизнес-инкубатора технопарка.

Здесь будут выпускать экспонаты для школ, игровые и познавательные наборы, оборудование для музеев и лабораторий, в том числе плазменные шары, катушки Тесла, аэродинамические трубы, турбулентные глобусы, электрофорные машины, FPV-очки для управления беспилотниками и другие интерактивные модули.

Автор проекта – тюменский предприниматель Дмитрий Кияткин. Он уже занимался разработкой подобного оборудования, в 2016 году открыл музей технологий "Атом", где собрал 40 таких экспонатов.

"Школьникам нравится, да и многие взрослые в восторге. Если в школах и детских садах будет больше такого оборудования, возможно, больше детей заинтересуются физикой, техникой, робототехникой, поступят на инженерные специальности", - отметил Дмитрий Кияткин.

Приобретать экспонаты и учебные наборы он советует не только школам, но и родителям. К примеру, интерактивный глобус может стать украшением детской комнаты и пробудить у малышей интерес к науке с самого раннего детства.

"Большинство интерактивных экспонатов сконструировано и создано нашей командой самостоятельно, на многие мы планируем оформить патент. Мы единственные в Тюмени производители научно-познавательного оборудования. Косвенные аналоги есть в Москве, Воронеже, Челябинске  Екатеринбурге", - отметил Дмитрий Кияткин.

Инвестиции  в будущее производство оцениваются в 1,7 млн рублей. Средняя розничная стоимость экспонатов составит от 20 до 135 тыс. рублей, наборов – до 2 тыс. 900 рублей.

Евгения Шевцова

Теги: технопарк , физика , инновации , оборудование , наука

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