up

9.02.2017 четверг

EUR 63.4467

USD 59.5129

В Тюмени -29..-31 С 4 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Компании Tele2 принадлежит более пятнадцати процентов российского рынка сотовой связи

13:43 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

4G-сети запустит мобильный оператор Tele2 в Тюмени, Тобольске и Ишиме к концу лета 2017 года.

Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Эмдин на встрече с журналистами Урала и Сибири, которая проводилась в Омске.

Он сообщил, что переговоры по Тобольску уже начались: "Покрывать 4G-сетями эту зону мы не будем, если не заключим контракты хотя бы с несколькими крупными компаниями. Иначе это будет нецелесообразно". 

По словам Сергея Эмдина, тюменский рынок интересен компании для развития.

"Он приближается к передовым рынкам Российской Федерации по проникновению смартфонов, в том числе с 4G. В конце лета мы планируем запустить 4G в Тюмени, Тобольске, Ишиме – это самый консервативный срок для запуска", - заверил Сергей Эмдин.

Фото ИА "Тюменская линия"

Tele2 удается динамично расти в области, за 2016 год компания привлекла на 10% больше абонентов, чем за предыдущий аналогичный период. Напомним, в Тюменскую область оператор Tele2 зашел в 2015 году.

Cотрудники компании пока не раскрывают отчетность в цифрах с начала 2017 года. По словам Сергея Эмдина, такое решение приняли, когда обратили внимание на копирование некоторых точечных действий Tele2 со стороны других операторов. Он отметил, что компании Tele2 принадлежит более 15% всей доли рынка. В Омске оператор несколько лет остается лидером.

"Важно знать, как решения, которые принимаются в Москве, приземляются в регионах, насколько они релевантны, - пояснил Сергей Эмдин. - Где-то мы еще развиваемся, где-то нам нужно держать лидирующую позицию. Мы стараемся бурно расти, потому много ездим в регионы". 

Ирина Ромашкина

Теги: Tele2 , телефония

Последние новости

15:32 В одной из тюменских семей в 2016 году родился двенадцатый ребенок
15:21 Tele2 - лидер продаж брендированных девайсов
15:10 Лариса Невидайло: сельских предпринимателей необходимо защитить от нововведений
15:00 Ермак, Алладин и Магдалена растут в Тюменской области
14:49 Жителям Тюменского района помогает портал "Наш дом"
14:38 В Тюменской области появились свои Меркель и Никсон
14:27 Проект ОНФ "Генеральная уборка" стартовал в Тюменской области Фото
14:16 Быть или не быть Wi-Fi-звонкам в регионах, решает Tele2 Фото
14:05 Создатель движения "Бессмертный полк" Геннадий Иванов отмечает юбилей
13:54 Большинство жителей Тюменской области предпочитают традиционное отношение к семье
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником

Владимир Якушев: российские биатлонисты готовы к чемпионату мира в Хохфильцене

Владимир Якушев: Тюмень не отказывается от ЧМ по биатлону-2021

Политика

Лариса Невидайло: сельских предпринимателей необходимо защитить от нововведений

Игорь Халин рассказал, сколько денег израсходовано на выборах депутатов Тюменской областной думы

Тюменский бизнес-омбудсмен ответила на вопросы депутатов

Экономика

Tele2 - лидер продаж брендированных девайсов

Компании Tele2 принадлежит более пятнадцати процентов российского рынка сотовой связи

В аэропорту Рощино вырос пассажиропоток

Общество

В одной из тюменских семей в 2016 году родился двенадцатый ребенок

Ермак, Алладин и Магдалена растут в Тюменской области

Жителям Тюменского района помогает портал "Наш дом"

Спорт

Тюменские футболисты борются за Кубок губернатора

В Тюмени определяют лучших скалолазов

Фигурист из Тюмени в числе лидеров первенства России

Происшествия

На границе с Казахстаном водитель ГАЗа наехал на таможенника

Житель Нефтеюганска предложил взятку инспектору ДПС на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

В Тобольске наркоделец прятал героин в конфете
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+