Компании Tele2 принадлежит более пятнадцати процентов российского рынка сотовой связи

Фото ИА "Тюменская линия"

4G-сети запустит мобильный оператор Tele2 в Тюмени, Тобольске и Ишиме к концу лета 2017 года.

Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Эмдин на встрече с журналистами Урала и Сибири, которая проводилась в Омске.

Он сообщил, что переговоры по Тобольску уже начались: "Покрывать 4G-сетями эту зону мы не будем, если не заключим контракты хотя бы с несколькими крупными компаниями. Иначе это будет нецелесообразно".

По словам Сергея Эмдина, тюменский рынок интересен компании для развития.

"Он приближается к передовым рынкам Российской Федерации по проникновению смартфонов, в том числе с 4G. В конце лета мы планируем запустить 4G в Тюмени, Тобольске, Ишиме – это самый консервативный срок для запуска", - заверил Сергей Эмдин.

Фото ИА "Тюменская линия"

Tele2 удается динамично расти в области, за 2016 год компания привлекла на 10% больше абонентов, чем за предыдущий аналогичный период. Напомним, в Тюменскую область оператор Tele2 зашел в 2015 году.

Cотрудники компании пока не раскрывают отчетность в цифрах с начала 2017 года. По словам Сергея Эмдина, такое решение приняли, когда обратили внимание на копирование некоторых точечных действий Tele2 со стороны других операторов. Он отметил, что компании Tele2 принадлежит более 15% всей доли рынка. В Омске оператор несколько лет остается лидером.

"Важно знать, как решения, которые принимаются в Москве, приземляются в регионах, насколько они релевантны, - пояснил Сергей Эмдин. - Где-то мы еще развиваемся, где-то нам нужно держать лидирующую позицию. Мы стараемся бурно расти, потому много ездим в регионы".

Ирина Ромашкина