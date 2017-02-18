Тюменские родители могут отслеживать перемещение детей по GPS

Фото ИА "Тюменская линия"

Технологию мониторинга через мобильное приложение и GPS-часы разработали в ООО "Маяк" в Тюмени.

По мнению инноваторов, она поможет обеспечить детскую безопасность и позволит родителям всегда быть в курсе, где находится ребенок. В основе технологии – мобильное приложение, которое работает в связке с детскими GPS-часами. С помощью его на экране телефона можно видеть в режиме реального времен местонахождение ребенка. В самих часах есть сим-карта, с помощью которой можно позвонить, отправить аудиосообщение или смс. Также на часах есть кнопка SOS, нажав которую, ребенок отправляет родителям оповещение и свои координаты.

Как пояснили разработчики, уникальность продукта в том, что он обеспечивает двухуровневневую техподдержку – через call-центр и чат. Сервисные центры по ремонту часов находятся в 57 городах России, а сама тюменская компания работает напрямую с производителем часов в Китае.

"В России мы развиваемся по франчайзингу. Выходим на международный рынок с мобильным приложением для обслуживания GPS-часов сторонних производителей и дистрибьюторов", - отметил директор компании Михаил Мандрыгин.

Для пополнения оборотных средств компания получила поддержку технопарка. Всего на расширение производства инноваторам требуется около 10 млн рублей.

Евгения Шевцова