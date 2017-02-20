График работы поликлиник Тюмени в праздники

5.s.dziennik.pl

Муниципальные поликлиники города будут работать 23 февраля и 8 марта в соответствии с утвержденным графиком.

Как сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени, 22 февраля и 7 марта рабочий день в поликлиниках будет на один час короче.

23 февраля и 8 марта медицинские учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Пациентов примут дежурные врачи, будут функционировать процедурный и перевязочный кабинеты.

24 февраля поликлиники будут работать с 9 до 16 часов. Пациентов примут дежурные врачи, будет организована работа процедурного и перевязочного кабинетов, а также клинико-диагностического, рентгенологического отделения и кабинетов ЭКГ. Узкие специалисты будут работать по графику.

Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.

Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи: при звонке со стационарного телефона – 03, при звонке с сотового телефона: МТС – 030, "Мегафон" – 030, "Билайн" – 003.

Соб. инф.