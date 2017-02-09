Быть или не быть Wi-Fi-звонкам в регионах, решает Tele2

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Wi-Fi-звонки запустил мобильный оператор связи Tele2 в Москве. В случае успешного освоения столицы коммуникационная новинка придет в регионы.

Об этом сообщил генеральный директор компании Tele2 Сергей Эмдин на встрече с журналистами в Омске.

Техническая возможность запустить Wi-Fi-звонки в регионах есть, но это стоит больших денег, пояснил глава Tele2: "Мы как рачительный инвестор хотим посмотреть, как эта услуга будет востребована в самом крупном регионе, в макрорегионе Москва".

Технология Wi-Fi Calling – это передача голосовых звонков и сообщений через беспроводные сети. Сергей Эмдин считает, что услуга дает хорошие возможности для ряда ситуаций. В частности, решает вопрос международного роуминга.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Находясь в гостинице, в других публичных местах в зоне локации Wi-Fi вы можете совершать звонок на любой номер мобильной связи. Также можно звонить из подвалов, верхних этажей зданий. Пока это теория. На практике мы хотим увидеть, насколько это будет востребовано", - пояснил Сергей Эмдин.

Популярность Wi-Fi-звонков у москвичей пока спорна.

"Мы видим базу, видим скачивание, пользователей. Но пока абоненты еще не распробовали услугу, мы ожидали большего. Услуга предоставляется всего два месяца, о результатах говорить рано", - считает глава Tele2.

Всплеск пользования Wi-Fi-звонками компания ожидает в майские праздники и летом, когда будет массовый выезд клиентов за границу.

Ирина Ромашкина