Тюменские депутаты проконтролировали использование муниципального имущества

Фото ИА "Тюменская линия"

46,1 млн рублей арендной платы к концу в 2016 году получил городской бюджет за пользование землей, находящейся в муниципальной собственности. По прогнозам на 2017 год, выручка составит 43 млн рублей.

Планируется, что количество земельных участков, которыми владеет муниципалитет, в 2017 году вырастет до 3 тыс. 141.

Такую информацию представили депутатам Тюменской городской думы на заседании комиссии по градостроительству и земельным отношениям.

"Отчет администрации об использовании арендных земель, зданий, принадлежащих муниципалитету, и планы на 2017 год - самый важный сегодня вопрос. На мой взгляд, администрация работает грамотно, поэтому бурных дискуссий у депутатов не возникло. Мы приняли отчет", - отметил по итогам заседания председатель комиссии по градостроительству и земельным отношениям Алексей Рагозин.

В ходе заседания депутаты рассмотрели три вопроса, в том числе - о внесении изменений в правила землепользования и застройки Тюмени и об осуществлении муниципального земельного контроля на территории города за 2016 год.

Татьяна Ковалева