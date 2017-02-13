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Тюменские депутаты проконтролировали использование муниципального имущества

12:40 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

46,1 млн рублей арендной платы к концу в 2016 году получил городской бюджет за пользование землей, находящейся в муниципальной собственности. По прогнозам на 2017 год, выручка составит 43 млн рублей. 

Планируется, что количество земельных участков, которыми владеет муниципалитет, в 2017 году вырастет до 3 тыс. 141.

Такую информацию представили депутатам Тюменской городской думы на заседании комиссии по градостроительству и земельным отношениям.  

"Отчет администрации об использовании арендных земель, зданий, принадлежащих муниципалитету, и планы на 2017 год - самый важный сегодня вопрос. На мой взгляд, администрация работает грамотно, поэтому бурных дискуссий у депутатов не возникло. Мы приняли отчет", - отметил по итогам заседания председатель комиссии по градостроительству и земельным отношениям Алексей Рагозин.

В ходе заседания депутаты рассмотрели три вопроса, в том числе - о внесении изменений в правила землепользования и застройки Тюмени и об осуществлении муниципального земельного контроля на территории города за 2016 год.

Татьяна Ковалева

Теги: депутаты , аренда , муниципальное имущество , гордума

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