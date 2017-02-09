Подвигу крейсера "Варяг" исполнилось сто тринадцать лет

warfields.ru

Легендарное сражение бронепалубного крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", которое произошло 9 февраля 1904 года, имело колоссальный отклик в России и далеко за ее пределами.

К началу ХХ века все ведущие мировые державы вступили в фазу империализма. Растущие империи стремились взять под контроль как можно больше территории и значимых пунктов на карте мира. Китай был ослаблен внутренними и внешними войнами, что привело к возникновению на его территории сфер влияния великих держав, в том числе России.

Для Российской империи контроль над северной частью Китая, а также удержание Порт-Артура было частью союзнических обязательств, которые она приняла на себя в 1896 году по договору с Китаем.

Россия своими сухопутными и морскими силами должна была защищать целостность Китая от покушений Японии. Чтобы изолировать Россию на Дальнем Востоке, Япония обратилась к Великобритании с просьбой о заключении союзного договора, который в итоге был подписан в 1901 году в Лондоне. Англия стремилась ослабить Россию, так как интересы этих империй сталкивались по всей Азии: от Черного моря и до Тихого океана.

В начале февраля 1904 года в Сеул прибыли два русских корабля с дипломатической миссией: крейсер "Варяг" под командованием Всеволода Руднева и канонерская лодка "Кореец" под командованием Григория Беляева.

В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года японские миноносцы без объявления войны напали на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура.

Японская атака имела тяжелые последствия: были повреждены броненосцы "Ретвизан", "Цесаревич" и крейсер "Паллада". В тот же день в нейтральном корейском порту Чемульпо (ныне Инчхон) японская эскадра, состоящая из одного броненсного крейсера, пяти легких крейсеров и восьми миноносцев, блокировала крейсер "Варяг" и канонерскую лодку "Кореец".

Капитан Руднев получил извещение японского адмирала Уриу, объявлявшее о том, что Япония и Россия находятся в состоянии войны, и требовавшее, чтобы "Варяг" вышел из порта, в противном случае японские корабли дадут бой прямо на рейде. "Варяг" и "Кореец" снялись с якорей. Через пять минут на них сыграли боевую тревогу. Английские и французские корабли встречали проходившие русские корабли звуками оркестра.

Для того чтобы прорвать блокаду, морякам надо было с боем пройти узкий 20-мильный фарватер и вырваться в открытое море - задача невыполнимая. С японских крейсеров поступило предложение сдаться. Русские проигнорировали сигнал. Японская эскадра открыла огонь.

Бой был жестоким. Руднев, раненый и контуженый, продолжал руководить боем. Несмотря на шквальный огонь и огромные разрушения, "Варяг" все же вел прицельный огонь по японским судам из оставшихся орудий. Не отставал от него и "Кореец".

Согласно рапорту командира "Варяга", огнем крейсера был потоплен один миноносец и повреждены четыре японских крейсера. Потери экипажа "Варяга" - один офицер и 30 матросов убиты, шесть офицеров и 85 матросов ранены и контужены, еще около 100 человек получили легкие ранения. На "Корейце" потерь не было.

Однако критические повреждения вынудили "Варяг" через час вновь вернуться на рейд бухты. После оценки серьезности повреждений оставшиеся орудия и оборудование на нем были по возможности уничтожены, сам он был затоплен в бухте. "Корейца" взорвал экипаж.

Матросов с русских кораблей приняли на иностранные суда. Дав обязательства не принимать участия в последующих боевых действиях, через нейтральные порты они вернулись в Россию.

В апреле 1904 года экипажи кораблей прибыли в Петербург. Моряков приветствовал Николай II. Все они были приглашены на торжественный обед во дворец. Всем матросам "Варяга" в подарок от Николая II вручили именные часы.

Бой у Чемульпо показал героизм русских матросов и офицеров, которые готовы были пойти на верную гибель ради сохранения чести и достоинства. Отважный и отчаянный шаг моряков отмечен учреждением специальной награды для матросов "Медаль за бой "Варяга" и "Корейца" 27 января 1904 года при Чемульпо", а также бессмертными песнями "Врагу не сдается наш гордый "Варяг" и "Плещут холодные волны".

В 1954 году в честь 50-летия боя у Чемульпо Главком ВМС СССР Николай Кузнецов лично наградил 15 ветеранов медалями "За отвагу".

9 августа 1992 года открыт памятник командиру крейсера В. Ф. Рудневу в селе Савине (Заокский район Тульской области), где он был похоронен после кончины в 1913 году. Летом 1997 года во Владивостоке установлен памятник крейсеру "Варяг".

В 2009 году в Россию привезли реликвии, связанные с подвигом крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", хранившиеся ранее в запасниках музея Ичхона, а 11 ноября 2010 года в присутствии президента РФ Дмитрия Медведева мэр Ичхона передал российским дипломатам гюйс крейсера. Церемония прошла в посольстве России в Сеуле.

Материал подготовлен на основе информации Русского военно-исторического общества.