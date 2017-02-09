Проект ОНФ "Генеральная уборка" стартовал в Тюменской области

Фот пресс-службы Тюменского регионального отделения ОНФ

Тюменское региональное отделение ОНФ реализует проект по созданию карты несанкционированных свалок. Тюменская программа станет частью федеральной карты ОНФ под названием "Генеральная уборка".

Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин по итогам "Форума действий" ОНФ выступил за создание общественной Интернет-карты, на который любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на ней незаконную свалку. Во исполнение поручения президента Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Год экологии запустил проект "Генеральная уборка". В Тюменской области подхватили идею. Местные фронтовики приняли решение активизировать работу по устранению несанкционированных свалок в предложенном формате, при этом продолжив работу по повышению экологической культуры населения.

Как пояснил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Лесков, в Тюменской области будут сформированы опорные пункты, через которые будет поступать информация о самовольных свалках. "Мы находимся в самом начале пути, но уже в марте можно будет подвести первые итоги нашей работы", - сообщил эксперт.

"Тема мусора является острой, поэтому и действовать надо в комплексе: запускать эффективные механизмы по борьбе со свалками, использовать интерактивные технологии, анализировать обратную связь, активно работать с общественностью, в том числе задействовать СМИ, социальные сети, неформальные и нестандартные источники информации, плотно взаимодействовать с общественными организациями, предприятиями, бизнесом", - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.

Он также подчеркнул важность просветительской работы и повышения экологической культуры не только жителей областной столицы, но и сельского населения. "Наш основной призыв: не устраивайте свалку вокруг себя! Не надо мусорить у себя дома, рядом с домом, во дворах, на соседних улицах, на лесных тропинках – нигде. Важно выбрасывать мусор в специально отведенных местах", - добавил Александр Пересторонин, курирующий региональную группу общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

К проекту может присоединиться каждый желающий. Для этого можно не только сообщать о появлении несанкционированных свалок на территории региона, но также рассказывать свои истории о борьбе за чистоту в социальных сетях под хэштегами #Тюменьбезсвалок и #Тюменскаяобластьбезсвалок #генеральнаяуборка

Напомним, 2017 год указами президента РФ объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Основная цель - привлечь внимание к проблемным вопросам, которые существуют в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.