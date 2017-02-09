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Tele2 - лидер продаж брендированных девайсов

15:21 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.zet.cz

Более 1 млн брендированных девайсов продала компания сотовой связи Tele2 за первый год выхода на рынок с продукцией в 2016 году.

Сеть вышла на первое место среди других мобильных операторов по продажам фирменных гаджетов, завоевав 3% от общего рынка.

Продажа брендированных девайсов операторами сети занимает всего 5% доли рынка, отметил директор по корпоративным коммуникациям Tele2 Кирилл Алявдин на встрече с журналистами в Омске.

В отличие от большинства предложений на рынке, средства коммуникации Tele2 не привязаны к оператору.

Как считает генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, низкая цена, отсутствие тарифных ограничений и возможность сменить оператора сети привлекли внимание потребителей. По его словам, большинство покупателей остаются клиентами компании. Этому свидетельствует рост трафика Интернета.

Оператор связи вошел в Топ-10 по продажам смартфонов. Самой массовой моделью стала Tele2 mini и вошла в Топ-5 выбора клиентов. А первую партию Tele2 midi – 15 тыс. смартфонов – раскупили за три часа.

Как отмечают специалисты компании, это результат удачного сочетания цены и качества. Tele2 проводит тендер среди производителей дешевых девайсов, чтобы оценить уровень операционный системы, восприятия пластика, тактильности и др. При этом нет цели создания оригинального продукта. Компания логотипирует известные потребителям бренды, соответствующие знаку качества Tele2, тем самым реализуя собственную маркетинговую стратегию. 

Ирина Ромашкина

Теги: Tele2 , Интернет , сотовая связь

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