Жители Тюменской области стали реже вступать в брак и разводиться

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11 тыс. 230 браков зарегистрировано в Тюменской области в 2016 году. Это на 14,2% меньше чем в 2015 году. Об этом сообщила на пресс-конференция в пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" начальник управления ЗАГС по Тюменской области Лилия Амбарцумова.

"Снижение регистраций брака традиционно наблюдается в високосный год", - пояснила она. Снижение количества записей актов о заключении и расторжении брака, по оценке специалистов, сказалось и на общей численности зарегистрированных актов гражданского состояния по отношению к 2015 году.

"В 2016 году в Тюменской области органами ЗАГС зарегистрировано 63 тыс. 837 актов гражданского состояния, что на 4,3 % меньше, чем в 2015 (66 731)", – отметила Лилия Амбарцумова.

Уменьшение количества зарегистрированных актов гражданского состояния по отношению к 2015 году наблюдалось во всех органах ЗАГС Тюменской области, кроме Бердюжского района. Значительно уменьшился объем регистрации актов гражданского состояния в Тюменском (17,5%), Голышмановском (14,3), Уватском, Армизонском (9,2%), Сладковском (8,8%), Аромашевском (7,7%) районах.

По-прежнему, большая доля зарегистрированных актов гражданского состояния в 2016 году приходится на государственную регистрацию рождения — 37,4%. Государственная регистрация смерти составляет 26,5%, заключение брака — 17,6%, расторжение брака -10,8%, установление отцовства – 6 %, государственная регистрация перемены имени — 1,4%, усыновления (удочерения) – 0,2 % от общего количества актов, зарегистрированных органами ЗАГС Тюменской области.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации взыскано государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершения юридически значимых действий – 26 млн 331 тыс. 750 рублей в федеральный бюджет РФ.

Борис Олейник