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В Тюменской области наблюдается естественный прирост численности населения

17:10 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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23 тыс. 902 ребенка родились в 2016-м, високосном году в Тюменской области. 

29 февраля 2016 года на территории Тюменской области появились на свет 63 младенца. Этот факт отметила начальник управления ЗАГС по Тюменской области Лилия Амбарцумова на пресс-конференция в пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"На протяжении десяти лет, начиная с 2007 года, в Тюменской области отмечается увеличение разрыва между количеством регистраций рождения и смерти, - подчеркнула она. - В 2007 году разрыв составлял 1 тысячу 452 записи акта, в 2016 году этот показатель увеличился в 4,8 раза и составил 6 тысяч 973 записи актов. Наблюдается естественный прирост численности населения".

В 2016 году количество зарегистрированных рождений превышает количество зарегистрированных смертей в Тюмени, Тобольске, Увате, Упорово.

Сохраняется биологическая закономерность рождения большего количества мальчиков, в 2016 году мальчиков родилось на 5,7% больше.

Борис Олейник

Теги: Лилия Амбарцумова , рождаемость , загс

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