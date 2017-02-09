Большинство жителей Тюменской области предпочитают традиционное отношение к семье

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Почти 19 тыс. актов о рождении ребенка зарегистрировано родителями, которые состоят в браке, и это составляет 77,2% от общего количества актов о рождении.

Такие данные на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" привела начальник управления ЗАГС по Тюменской области Лилия Амбарцумова.

"Большее число граждан предпочитают традиционное отношение к семье, детей чаще рожают в браке. И это правильно, дети должны жить и воспитываться в полных семьях, у них должны быть и мама и папа", - отметила она.

Одинокими матерями зарегистрировано 2 тыс. 699 рождений, что составляет 11,3% от общего числа зарегистрированных рождений. Примерно такое же количество 2 тыс. 749 (11,5%) актов о рождении зарегистрировано родителями, которые не состоят в браке, но в отношении ребенка установлено отцовство.

Чаще всего женщины, по данным управления ЗАГС по Тюменской области, рожают в возрасте от 25 до 39 лет, мужчины становятся отцами в этой же возрастной категории (76,55 % и 80% соответственно). В возрасте с 18 до 24 лет рожает 20 % женщин. Надо отметить, что мужчин, которые становятся отцами от 18 до 24 лет и от 40 до 49 лет примерно одинаковое количество и составляет по 10%.

Борис Олейник