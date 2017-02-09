Губернатор поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником

Фото ИА "Тюменская линия"

Авиация всегда была важна для Тюменской области. Невозможно переоценить вклад воздушного транспорта в создание уникального топливно-энергетического комплекса Западной Сибири, в становление многих городов и поселков. Cамолеты и вертолеты — ключевое звено в обеспечении доступности отдаленных районов.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником.

По словам главы региона, замечательно, что авиационная отрасль не стоит на месте - модернизируется техника, обновляются аэрогавани и расширяется маршрутная сеть. Это залог ее успешного развития. В первые дни этого года Тюмень получила долгожданный подарок - обновленный международный аэропорт Рощино. Теперь жители и гости тюменского региона смогут совершать поездки в более комфортных условиях. Сделан еще один шаг для повышения инвестиционной привлекательности области.

"Конечно, в основе всех успехов и достижений лежит упорный труд, высокая квалификация, ответственность и верность избранному делу всех специалистов авиационной отрасли. Особые слова признательности ветеранам-авиаторам за крепкие традиции, которым следуют молодые представители профессии, сохраняя и приумножая их. Уверен, они не подведут! Желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия и успехов. Пусть техника будет надежной, работа - безаварийной!", - подчеркнул Владимир Якушев.