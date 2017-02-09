up

9.02.2017 четверг

EUR 63.4467

USD 59.5129

В Тюмени -24..-26 С 4 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Мастер-класс по микрососудистому анастомозу пройдет в тюменском ФЦН

16:05 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Мастер-класс по микрососудистому анастомозу под руководством профессора Альберта Суфианова и профессора Кимуры Хидехито из Японии пройдет в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени 16-17 февраля.

Участники побывают на лекциях мировых лидеров нейрохирургии. Нейрохирург, доцент кафедры нейрохирургии Медицинской аспирантуры Университета Кобе (Япония) Кимура Хидехито проведет лекцию "Микрососудистый анастомоз в нейрохирургии. Показания, противопоказания, техника", а главный врач Федерального центра нейрохирургии, профессор Альберт Суфианов прочитает лекцию о болезни Мойя-Мойя.

В программу входят мастер-классы "Отработка сосудистого шва на силиконовых трубках", "Подготовка сосудистой стенки для микроанастомоза. Отработка сосудистого шва на куриных крыльях/бедрах в техниках "конец в конец", "конец в бок" и "Отработка сосудистого шва на крысах в техниках "конец в конец", "конец в бок" на сонной и брюшной артерии".

Отметим, профессор Кимура Хидехито уже бывал в ФЦН: в октябре 2016 года на базе нейроцентра проходила международная трехдневная образовательная конференция "Хирургия основания черепа и краниовертебрального перехода", гость из Японии читал тогда лекцию по хирургии основания черепа. Все участники конференции отмечали получение уникального опыта и с нетерпением ждали возвращения профессора Хидехито в Тюмень.

По итогам мастер-класса все получат именные сертификаты. Запись открыта онлайн на сайте Ассоциации нейрохирургов Тюменской области.

Организаторами курса выступают Ассоциация нейрохирургов Тюменской области, кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Теги: Альберт Суфианов , мастер-класс , нейрохирургия

Последние новости

18:16 В Тюменской области восемьсот бездетных пар бесплатно пройдут процедуру ЭКО
18:05 Жителей региона призывают читать тюменское
17:54 10 февраля - события дня
17:43 Ишимские школьники покорили научный мир Санкт-Петербурга
17:32 Тюменцы стали выезжать на жительство в Эквадор, Новую Зеландию, Бразилию, Кувейт
17:21 Выпускники медицинских вузов России хотят работать в Тюменской области
17:10 В Тюменской области наблюдается естественный прирост численности населения
17:00 В Тюменской области посчитали, сколько детей родилось у иностранцев
16:49 Наказаны виновные по делу о сбежавшем из садика мальчике
16:38 Тюменские депутаты предлагают изменить законодательство, касающееся перевозки и безопасности детей
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области восемьсот бездетных пар бесплатно пройдут процедуру ЭКО

Губернатор поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником

Владимир Якушев: российские биатлонисты готовы к чемпионату мира в Хохфильцене

Политика

Тюменские депутаты предлагают изменить законодательство, касающееся перевозки и безопасности детей

Лариса Невидайло: сельских предпринимателей необходимо защитить от нововведений

Игорь Халин рассказал, сколько денег израсходовано на выборах депутатов Тюменской областной думы

Экономика

Tele2 - лидер продаж брендированных девайсов

Компании Tele2 принадлежит более пятнадцати процентов российского рынка сотовой связи

В аэропорту Рощино вырос пассажиропоток

Общество

Жителей региона призывают читать тюменское

10 февраля - события дня

Ишимские школьники покорили научный мир Санкт-Петербурга

Спорт

Лесники Тюменской области метко стреляют и быстро бегают на лыжах

Тюменские футболисты борются за Кубок губернатора

В Тюмени определяют лучших скалолазов

Происшествия

Наказаны виновные по делу о сбежавшем из садика мальчике

Серийного мошенника задержали в Тюмени

На границе с Казахстаном водитель ГАЗа наехал на таможенника
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+