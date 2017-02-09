Мастер-класс по микрососудистому анастомозу пройдет в тюменском ФЦН

Фото пресс-службы ФЦН

Мастер-класс по микрососудистому анастомозу под руководством профессора Альберта Суфианова и профессора Кимуры Хидехито из Японии пройдет в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени 16-17 февраля.

Участники побывают на лекциях мировых лидеров нейрохирургии. Нейрохирург, доцент кафедры нейрохирургии Медицинской аспирантуры Университета Кобе (Япония) Кимура Хидехито проведет лекцию "Микрососудистый анастомоз в нейрохирургии. Показания, противопоказания, техника", а главный врач Федерального центра нейрохирургии, профессор Альберт Суфианов прочитает лекцию о болезни Мойя-Мойя.

В программу входят мастер-классы "Отработка сосудистого шва на силиконовых трубках", "Подготовка сосудистой стенки для микроанастомоза. Отработка сосудистого шва на куриных крыльях/бедрах в техниках "конец в конец", "конец в бок" и "Отработка сосудистого шва на крысах в техниках "конец в конец", "конец в бок" на сонной и брюшной артерии".

Отметим, профессор Кимура Хидехито уже бывал в ФЦН: в октябре 2016 года на базе нейроцентра проходила международная трехдневная образовательная конференция "Хирургия основания черепа и краниовертебрального перехода", гость из Японии читал тогда лекцию по хирургии основания черепа. Все участники конференции отмечали получение уникального опыта и с нетерпением ждали возвращения профессора Хидехито в Тюмень.

По итогам мастер-класса все получат именные сертификаты. Запись открыта онлайн на сайте Ассоциации нейрохирургов Тюменской области.

Организаторами курса выступают Ассоциация нейрохирургов Тюменской области, кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.