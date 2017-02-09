В одной из тюменских семей в 2016 году родился двенадцатый ребенок

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Примерно 15% тюменских семей в 2016 году стали многодетными – у них родился третий ребенок.

Об этом рассказала начальник управления ЗАГС по Тюменской области Лилия Амбарцумова, которая дала пресс-конференцию в пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Немаловажным показателем социальной жизни семьи является рождение вторых и последующих детей в семье. Это важный фактор стабильности численности населения, формирующий перспективы для его дальнейшего роста. Государством принимаются меры по повышению рождаемости: программа материнский капитал, программы поддержки молодых семей и другие", - подчеркнула она.

В 2016 году 38,6% от общего количества зарегистрированных рождений стали в семье первенцами, вторыми детьми в семьях стали 39,6%. С появлением третьего ребенка примерно 15% семей стали многодетными.

На территории Тюменской области есть 23 семьи, где в 2016 году родился восьмой ребенок, в шести семьях родился девятый малыш, в трех - десятый, еще в трех – одиннадцатый. В одной семье родился двенадцатый ребенок.

Борис Олейник