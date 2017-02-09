Лесники Тюменской области метко стреляют и быстро бегают на лыжах

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847 очков набрали сотрудники Ярковского лесничества и их коллеги из Тюменской авиабазы в первом зимнем фестивале "Готов к труду и обороне (ГТО)" среди трудовых коллективов района.

Физическую подготовку команда в составе восьми человек показывала в шести дисциплинах. Они делали наклоны вперед, прыгали в длину с места, мужчины подтягивались, женщины делали отжимания; поднимали туловище из положения лежа, стреляли из пневматической винтовки, бегали на лыжах.

Итогом сдачи нормативов у лесников стали 847 очков. Результаты испытаний пойдут в официальный зачет с возможностью получения знака отличия ГТО, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Напомним, зимний фестиваль ГТО стал точкой отчета третьего этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех категорий граждан от шести до 70 лет и старше.

Соб. инф.