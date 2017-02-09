Создатель движения "Бессмертный полк" Геннадий Иванов отмечает юбилей

duma72.ru

Деятельность общественника Геннадия Иванова высоко оценили региональные парламентарии и правительство. На очередном заседании Тюменской областной думы организатора всероссийского движения "Бессмертный полк" поздравляли с 75-летним юбилеем.

"Геннадий Кириллович – уникальный человек. Именно он является автором идеи "Бессмертный полк", она зародилась у нас – в Тюмени. Он является сопредседателем уже российского движения. Вся страна признала, что идея принадлежит Тюмени. Путаница возникла, когда в 2007 году томская телекомпания показала этот сюжет на конкурсе "ТЭФИ- регион", взяв Гран-при и кто-то подумал, что авторы именно томичи. Но это не так. От имени губернатора Владимира Якушева и всех земляков я поздравляю этого уникального человека с юбилеем. Примечательно, что у Геннадия Кирилловича много идей и буквально на этой неделе мы говорили о новых проектах", - резюмировал вице-губернатор Сергей Сарычев.

Стоит отметить, что Геннадий Иванов активно участвует в жизни города и области. Помимо работы с ветеранскими организациями, он реализует свои инициативы по многим вопросам. Его открытость и желание сотрудничать оценили многие общественные и властные структуры. К примеру, начиная с осени, Геннадий Кириллович подключился к обсуждению мер по улучшению работы общественного транспорта. К делу подошел основательно - лично проверил работу кондукторов и водителей, так называемых маршруток, вышел с рядом предложений в городскую администрацию и в Общественную палату Тюмени.

На заседании регионального парламента председатель Сергей Корепанов вручил Геннадию Иванову почетный нагрудный знак. Награда вручена за плодотворное сотрудничество с Тюменской областной думой в сфере совершенствования законодательства и реализации полномочий регионального заксобрания.

Екатерина Исаева