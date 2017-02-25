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Тюменцы создали инновационное покрытие для деталей

14:32 24 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Технологию нанесения минеральных покрытий, увеличивающее срок службы деталей в пять, а иногда и в 50 раз, разработали тюменские инноваторы.

Автор проекта – компания "Технология минеральных покрытий". Как рассказал ее директор Александр Богданов, предотвращение износа и коррозии деталей, противодействие сопротивлению и трению – одни из главных задач в любой отрасли машиностроения. Для этого деталь обрабатывают химико-термическими и гальваническими методами, газотермическим напылением, наплавкой металла, модифицируют верхний слой, но ни один способ не считается совершенным. Часто после обработки детали деформируются, появляются термические поводки, подслойная коррозия или покрытие со временем отслаивается.

Тюменцы предложили принципиально новый способ – насыщение поверхности деталей наногранулами природных минералов из групп серпентитов и кварцитов. В результате размеры и форма детали не меняются, покрытие не может отслоиться или потрескаться. Также его можно наносить локально – полосами или пятнами, защищая места, подвергающиеся интенсивному износу или химическому воздействию.

Технологию можно использовать в нефтегазодобывающей промышленности, авиастроении, судостроении, энергетике, металлургии,  обороной промышленности. Она запатентована и проходит промышленные испытания на предприятиях Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Чтобы запустить технологию в массовое производство, компании требуется около 12 млн рублей, часть из них инноваторы намерены получить в виде господдержки и лизинга.

При условии успешного завершения промышленных испытаний компания получит статус резидента тюменского бизнес-технопарка и сможет пользоваться услугами специалистов бизнес-инкубатора, способствующих развитию бизнеса. В их числе льготная аренда, помощь в сопровождении сделок и организация презентаций для потенциальных заказчиков. Всего с 2009 года по решению экспертного совета поддержку бизнес-инкубатора получают более 50 компаний, реализующие научно-технические инновационные проекты.

Евгения Шевцова

Теги: технопарк , бизнес-инкубатор , инновации

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