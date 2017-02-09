В Тюменской области посчитали, сколько детей родилось у иностранцев

www.ya-roditel.ru

1 тыс. 467 иностранных граждан зарегистрировали рождение ребенка в Тюменской области в 2016 году. Об этом сообщила на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" начальник управления ЗАГС по Тюменской области Лилия Амбарцумова.

"Большую часть их составили граждане Таджикистана (382), Казахстана (216), Азербайджана (215), Кыргызстана (212), Украины (138), Армении (130), Узбекистана (88). По сравнению с 2015 годом данный показатель увеличился на 3%", - отметила она.

Увеличилось, по данным управления ЗАГС по Тюменской области, рождение детей у граждан Казахстана: по сравнению с 2015 годом данный показатель вырос на 21% (с 178 до 216 актов), у граждан Узбекистана – на 20,5% (с 73 до 88 актов).

Из стран дальнего зарубежья, рождение ребенка регистрировали граждане Афганистана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Гвинеи, Греции, Египта, Израиля, Ирака, Италии, Кипра, КНР, Морокко, Нигерии, Сербии, США, Турции, Франции, Германии.

Борис Олейник