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Стартовал школьный этап конкурса "Живая классика"

15:21 10 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Стартовал школьный тур Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика". Самый массовый этап охватит сельские школы, лицеи и даже кадетские корпуса. По итогам тура можно будет определить, какие произведения популярны у чтецов в 2017 году.

Каждый год организаторы советуют обратить особое внимание на произведения писателей-юбиляров: в 2017 году 80 лет исполняется Андрею Битову, Владимиру Маканину, 85 – Владимиру Войновичу. 80 лет со дня рождения Валентина Распутина и Александра Вампилова. 350 лет назад родился Джонатан Свифт, 200 лет назад – Константин Аксаков и Алексей Толстой, 120 лет назад появился на свет Валентин Катаев. Все эти авторы уже стали классиками, и на их произведения стоит обратить внимание.

"Конкурс показывает, какие проблемы волнуют школьников, какие книги они читают в свободное время, – поделилась мнением президент одноименного фонда и организатор конкурса Марина Смирнова. – Ведь по правилам участники выступают с произведениями, которые не входят в школьную программу".

Напомним, что по итогам 2016 года самыми популярными среди участников стали произведения Антона Чехова, Виктора Драгунского и Михаила Зощенко. Победители школьных туров примут участие в муниципальных финалах, которые начнутся 1 марта. Три победителя от каждого региона получат путевки в МДЦ "Артек".

Теги: Живая классика , конкурс

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