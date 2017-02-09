Ермак, Алладин и Магдалена растут в Тюменской области

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Високосный 2016 год в Тюменской области был богат на рождение двоен и троен. По словам начальника управления ЗАГС по Тюменской области Лилии Амбарцумовой, было зарегистрировано 248 двоен и пять троен.

"Самое большое количество двоен зарегистрировано в Тюмени - 154, в городе Тобольске и районе – 24, в городе Ишиме и районе – 12, в Тюменском районе — 13", - сообщила она.

Тюменские родители продолжают называть детей именами, которые были популярными последние годы. Среди мужских имен самым популярным остается Артём. Далее следуют Александр, Егор, Дмитрий, Максим.

Девочек чаще всего называют Анастасиями, Дарьями, Аннами, Софиями, Викториями, Мариями.

Выбирают родители для своих детей и более редкие имена: Ермак, Емельян, Захар, Игнат, Кузьма, Лука, Макар, Тарас, Спартак, Ной, Алладин. Редкими женскими можно именами остаются Агния, Аксинья, Аглая, Эра, Ефросинья, Калерия, Параскева, Устинья, Николь, Магдалена, Анна-Беатрис.

Борис Олейник