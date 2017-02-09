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Наказаны виновные по делу о сбежавшем из садика мальчике

16:49 09 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
skr.su

Шесть человек наказаны за уход 5-летнего мальчика из детского сада №123 в Тюмени в 30-градусный мороз 9 января – таковы окончательные итоги прокурорской проверки.

Установлено, что около 12 часов дети отправились в спальное помещение на сончас.  Младший воспитатель покинула рабочее место, не предупредив своего непосредственного руководителя, которым являлась заведующая хозяйством.  Во время отсутствия младшего воспитателя отлучилась и сама воспитатель, в результате чего дети остались без присмотра. Во время сончаса охранник осуществлял обход территории.  Домофон на входной калитке не работал, и она была открыта. 5-летний мальчик оделся и беспрепятственно покинул учреждение.

Гулявшего мальчугана увидела женщина-парикмахер. Через некоторое время она увидела его вновь и завела в парикмахерскую, где напоила горячим чаем. После этого позвонила в полицию. Когда мальчика собирались везти в отдел полиции, он увидел машину родителей. Мама пришла в парикмахерскую и забрала свое чадо.

По итогам проверки прокуратура Центрального округа Тюмени внесла три представления: заведующей детского сада, руководителю ООО ЧОО "Нимак+", которое оказывало охранные услуги дошкольному учреждению, и директору департамента образования администрации Тюмени.

Приказами от 12-13 января 2017 года заведующей детского сада №123 наказаны за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей четыре работника: младший воспитатель, воспитатель, заведующая хозяйством и заместитель заведующей. Воспитателю и завхозу объявлено по выговору, заместителю заведующей и младшему воспитателю – замечания. Воспитатель, которой был объявлен выговор, написала заявление об увольнении по собственному желанию и была уволена с 12 января.

Приказом от 17 января директора ООО ЧОО "Нимак+" сотруднику охраны был объявлен выговор за то, что он в соответствии с должностной инструкцией не сообщил руководству ЧОО о неисправности домофона на входной калитке. При этом обеспечивать надлежащую работу домофона должен детсад.

Детсад расторг договор на оказание охранных услуг с ООО ЧОО "Нимак+" и 16 января заключил договор с другой охранной фирмой.

Распоряжением заместителя главы администрации Тюмени от 7 февраля 2017 года заведующей детского сада за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей был объявлен выговор.

В целях недопущения впредь подобного инцидента детсадом выполнены следующие мероприятия: на калитке ограждения установлен видеодомофон, а также щеколда на случай неисправности электронного замка, проведен дополнительный инструктаж с работниками. 8 февраля представитель прокуратуры Центрального округа Тюмени лично убедилась в наличии видеодомофона на калитке ограждения.

Департамент образования провел рабочее совещание с руководителями дошкольных учреждений города по вопросу организации пропускного режима, антитеррористической защищенности в зданиях детсадов, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: воспитатели , детский сад , прокуратура

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